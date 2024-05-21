В Иране прощаются с погибшим в авиакатастрофе президентом. Фоторепортаж
Тысячи людей пришли попрощаться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который погиб во время крушения вертолета 19 мая. Церемония проходит в городе Тебризе — вертолет разбился в нескольких десятках километров к северу от него. Президент возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Борт искали больше 12 часов, его нашли только на утро 20 мая. Все находившиеся на борту вертолета погибли.
Похороны Раиси пройдут 23 мая. Его, главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу Тебриза Али Хашима, которые также были на борту разбившегося вертолета, похоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая.
Церемония прощания началась в иранском городе Тебризе
На нее пришли тысячи людей, которые хотели попрощаться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси
Пришедшие люди несут портреты лидера Ирана, который погиб во время крушения вертолета
Похороны президента Ирана пройдут в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая. Там также похоронят главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу Тебриза Али Хашима
Вертолет, на борту которого летел президент Ирана и сопровождавшие его чиновники, разбился в горах в регионе Восточный Азербайджан
Вертолет искали более 12 часов — спасатели долго пытались попасть на место крушения, которое находилось высоко в горах
Все находившиеся на борту вертолета погибли
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