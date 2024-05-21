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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В Иране прощаются с погибшим в авиакатастрофе президентом. Фоторепортаж

Кадры с церемонии прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана
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Авиакатастрофа с президентом Ирана

Тысячи людей пришли попрощаться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, который погиб во время крушения вертолета 19 мая. Церемония проходит в городе Тебризе — вертолет разбился в нескольких десятках километров к северу от него. Президент возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Борт искали больше 12 часов, его нашли только на утро 20 мая. Все находившиеся на борту вертолета погибли.

Похороны Раиси пройдут 23 мая. Его, главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу Тебриза Али Хашима, которые также были на борту разбившегося вертолета, похоронят в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая.
Церемония прощания началась в иранском городе Тебризе
Фото: WANA / Reuters

Церемония прощания началась в иранском городе Тебризе

На нее пришли тысячи людей, которые хотели попрощаться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси
Фото: WANA / Reuters

На нее пришли тысячи людей, которые хотели попрощаться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси

Пришедшие люди несут портреты лидера Ирана, который погиб во время крушения вертолета
Фото: WANA / Reuters

Пришедшие люди несут портреты лидера Ирана, который погиб во время крушения вертолета

Похороны президента Ирана пройдут в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая. Там также похоронят главу МИДа&nbsp;Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу&nbsp;Тебриза&nbsp;Али Хашима
Фото: WANA / Reuters

Похороны президента Ирана пройдут в мавзолее имама Резы в Мешхеде вечером 23 мая. Там также похоронят главу МИДа Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу Тебриза Али Хашима

Вертолет, на борту которого летел президент Ирана и сопровождавшие его чиновники, разбился в горах в регионе Восточный Азербайджан
Фото: WANA / Reuters

Вертолет, на борту которого летел президент Ирана и сопровождавшие его чиновники, разбился в горах в регионе Восточный Азербайджан

Вертолет искали более 12 часов&nbsp;&mdash; спасатели долго пытались попасть на место крушения, которое находилось высоко в горах
Фото: WANA / Reuters

Вертолет искали более 12 часов — спасатели долго пытались попасть на место крушения, которое находилось высоко в горах

Все находившиеся на борту вертолета погибли
Фото: WANA / Reuters

Все находившиеся на борту вертолета погибли

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мультимедиа Иран Эбрахим Раиси прощание похороны
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