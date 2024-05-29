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В Европарламент пришли с обысками из-за дела о «вмешательстве России»

De Tijd: в Европарламенте проходят обыски по делу о «вмешательстве» России
Расследование касается финансирования европейских политиков за якобы работу в интересах России, речь идет о евродепутатах от Германии и Нидерландов, пишет De Tijd. В деле фигурирует Voice of Europe, которое недавно запретили в ЕС
Офис Европейского парламента в Брюсселе
Офис Европейского парламента в Брюсселе (Фото: Laurie Dieffembacq / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Следователи пришли с обысками в офисы Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге в рамках уголовного расследования о «вмешательстве России», в том числе из-за деятельности новостного сайта Voice of Europe («Голос Европы», базировался в Праге, его недавно запретили в ЕС), пишут Spiegel и De Tijd.

По данным De Tijd, расследование, начатое в апреле бельгийскими властями, касается возможных фактов коррупции, участия в преступной организации, а также признаков российского «вмешательства».

По словам источников издания, уголовное дело касается финансировании европейских политиков за работу в интересах России. Речь идет о евродепутатах от Нидерландов и немецкой ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), говорится в статье. Spiegel со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что следователи пришли в офис сотрудника нидерландского депутата Марселя де Граафа и бывшего помощника депутата от АдГ Максимилиана Кра.

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De Tijd отмечает, что крайне правые политики, в том числе представители фламандской Vlaams Belang, давали интервью Voice Of Europe.

Правительство Чехии считает, что издание «распространяло пропаганду» в интересах Москвы, а, по данным спецслужб страны — «тайно оказывало финансовую поддержку дружественным России кандидатам» на европейских выборах в ряде стран ЕС, указывает Spiegel. Брюссель запретил работу Voice Of Europe в ЕС в середине мая. Кроме того, под санкции также попал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, которого, как пишет De Tijd, связывают с финансированием Voice Of Europe.

Voice Of Europe заявляло об «абсурдных обвинениях» и «диких спекуляциях». Москва называла западные санкции незаконными и нелегитимными, МИД России отвергал «любые спекуляции касательно якобы имеющего место или планируемого российского вмешательства в европейские избирательные процессы».

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