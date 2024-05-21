 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Советник президента Игорь Левитин возглавит совет директоров FESCO

Экс-глава Минтранса и советник Путина Левитин возглавит совет директоров FESCO
Основным владельцем FESCO сейчас является «Росатом», ранее это был один из ключевых активов осужденных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых
FESCO FESH ₽78,5 -1,73% Купить
Игорь Левитин
Игорь Левитин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Советника президента России и экс-главу Минтранса Игоря Левитина планируют назначить на должность главы совета директоров FESCO. Об этом РБК сообщил источник, близкий к одному из игроков логистического рынка, о возможном назначении Игоря Левитина на должность председателя совета директоров FESCO слышал и второй источник РБК, близкий к Росатому. О том, что Левитин войдет в совет директоров FESCO и в дальнейшем с высокой долей вероятности возглавит его, ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, знакомые с повесткой внеочередного общего собрания акционеров группы. Оно проходит 21 мая в заочной форме.

В ноябре президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций «Дальневосточное морское пароходство», (ДВМП, головная компания FESCO), которые находились в госсобственности. Ранее FESCO была одним из ключевых активов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых осудили в декабре 2022 года по делу о создании преступного сообщества, хищениях и мошенничестве.

Среди логистических партнеров «Росатома» — и транспортная группа «Дело» Сергея Шишкарева, основа бизнеса которой представлена стивидорными, контейнерными и железнодорожными активами. В 2019 году, вскоре после того, как группа Шишкарева приобрела крупнейшего железнодорожного оператора «Трансконтейнер» за 60,3 млрд руб., о вхождении в капитал «Дела» объявил «Росатом» (покупателем выступила его «дочка» — «Атомэнергопром») и получил 30% бизнеса за 29,89 млрд руб. плюс опцион на еще 19%.

«Корпоративная конструкция «Росатома» и FESCO позволяет быстро реагировать на изменения, в отличие конструкции, созданной вместе с ГК «Дело», — сказал один из собеседников РБК. Он напомнил, что у госкорпорации в капитале FESCO около 92,5% акций, а в ГК Дело — только 49%.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Левитин в статусе советника президента будет курировать транспортный коридор «Север — Юг» и Северный морской путь (СМП). Собеседник РБК обратил внимание, что в 2023 году основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев ездил в ОАЭ и Иран на переговоры, связанные с созданием международного коридора «Север-Юг». Грядущее назначение Игоря Левитина на должность главы совета директоров FESCO говорит о том, что развитие этого коридора поручат именно этой компании, полагает он.

FESCO просит помочь логистам на фоне возврата иностранцев. Что это значит
Бизнес
Фото:Владимир Рябчиков / ТАСС

В FESCO и Росатоме от комментариев отказались.

FESCO является одной из крупнейших транспортных групп в России, а ее основным активом — Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). По данным стивидорной (занимается погрузкой и разгрузкой товара в портах) компании, порт обновил собственный рекорд по контейнерообороту, обработав в 2023 году 859,4 тысячи TEU (двадцатифутовый эквивалент), что на 12% больше, чем в 2022 году. По итогам прошлого года общий грузооборот составил 13,2 млн т.

Группа FESCO также оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске. Под управлением компании находятся 30 судов, более 13 тыс. фитинговых платформ для перевозки контейнеров, а парк контейнеров составляет более 170 тыс. TEU.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Герман Костринский
Группа "Дело" Игорь Левитин Fesco
Материалы по теме
Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций FESCO
Бизнес
Fesco урегулировала инцидент с контейнеровозом Moskva в Китае
Бизнес
Суд снял арест с принадлежавших офшорам акций Fesco
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25) Инвестиции, 16:37
ЕК анонсировала первое изъятие доходов от активов России в июле Финансы, 20:13
Крупный бизнес признал отсутствие полноценной альтернативы продуктам SAP Технологии и медиа, 20:01
Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Спорт, 19:57
Претенденты на запуск Ethereum-ETF исключили из заявок стейкинг Крипто, 19:55
Канада ввела новые санкции против шести российских компаний Политика, 19:47
Советник президента Игорь Левитин возглавит совет директоров FESCO Бизнес, 19:45
Испания решила не возвращать посла в Аргентину из-за слов о жене премьера Политика, 19:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Газпромбанк принял участие в мероприятии «ЕвроТранс» по высадке деревьев Пресс-релиз, 19:30
Эксперт оценил перспективы банковского сотрудничества России и КНР Отрасли, 19:20
РФС перенес рассмотрение дела пошутившего про «денежки на карту» игрока Спорт, 19:07
Минобороны предложило изменить границы России в Балтийском море Политика, 19:00
Львовский уклонист прожил больше недели в лесу и напал на полицейского Политика, 18:58
Госдума приняла закон о повышении размера штрафов за некачественные ЖКУ Недвижимость, 18:53
Трехкратный чемпион России из Швеции извинился за выступления за ЦСКА Спорт, 18:49