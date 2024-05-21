Советник президента Игорь Левитин возглавит совет директоров FESCO

Основным владельцем FESCO сейчас является «Росатом», ранее это был один из ключевых активов осужденных братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Игорь Левитин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Советника президента России и экс-главу Минтранса Игоря Левитина планируют назначить на должность главы совета директоров FESCO. Об этом РБК сообщил источник, близкий к одному из игроков логистического рынка, о возможном назначении Игоря Левитина на должность председателя совета директоров FESCO слышал и второй источник РБК, близкий к Росатому. О том, что Левитин войдет в совет директоров FESCO и в дальнейшем с высокой долей вероятности возглавит его, ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, знакомые с повесткой внеочередного общего собрания акционеров группы. Оно проходит 21 мая в заочной форме.

В ноябре президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Росатому» акций «Дальневосточное морское пароходство», (ДВМП, головная компания FESCO), которые находились в госсобственности. Ранее FESCO была одним из ключевых активов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых осудили в декабре 2022 года по делу о создании преступного сообщества, хищениях и мошенничестве. Среди логистических партнеров «Росатома» — и транспортная группа «Дело» Сергея Шишкарева, основа бизнеса которой представлена стивидорными, контейнерными и железнодорожными активами. В 2019 году, вскоре после того, как группа Шишкарева приобрела крупнейшего железнодорожного оператора «Трансконтейнер» за 60,3 млрд руб., о вхождении в капитал «Дела» объявил «Росатом» (покупателем выступила его «дочка» — «Атомэнергопром») и получил 30% бизнеса за 29,89 млрд руб. плюс опцион на еще 19%.

«Корпоративная конструкция «Росатома» и FESCO позволяет быстро реагировать на изменения, в отличие конструкции, созданной вместе с ГК «Дело», — сказал один из собеседников РБК. Он напомнил, что у госкорпорации в капитале FESCO около 92,5% акций, а в ГК Дело — только 49%.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Левитин в статусе советника президента будет курировать транспортный коридор «Север — Юг» и Северный морской путь (СМП). Собеседник РБК обратил внимание, что в 2023 году основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев ездил в ОАЭ и Иран на переговоры, связанные с созданием международного коридора «Север-Юг». Грядущее назначение Игоря Левитина на должность главы совета директоров FESCO говорит о том, что развитие этого коридора поручат именно этой компании, полагает он.

В FESCO и Росатоме от комментариев отказались.

FESCO является одной из крупнейших транспортных групп в России, а ее основным активом — Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). По данным стивидорной (занимается погрузкой и разгрузкой товара в портах) компании, порт обновил собственный рекорд по контейнерообороту, обработав в 2023 году 859,4 тысячи TEU (двадцатифутовый эквивалент), что на 12% больше, чем в 2022 году. По итогам прошлого года общий грузооборот составил 13,2 млн т.

Группа FESCO также оперирует контейнерными терминалами в Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и Томске. Под управлением компании находятся 30 судов, более 13 тыс. фитинговых платформ для перевозки контейнеров, а парк контейнеров составляет более 170 тыс. TEU.