Дюмин во время прощания с Тулой не смог договорить из-за эмоций

Дюмин, возглавлявший Тульскую область восемь лет, перешел на работу в администрацию президента. Он представил тульскому правительству нового главу региона Дмитрия Миляева

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Алексей Дюмин, перешедший на пост помощника президента России эмоционально попрощался с правительством Тульской области, которую он возглавлял с 2016 года. В Доме дворянского собрания в Туле прошло представление временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Миляева.

«Все эти восемь лет для меня было честью руководить регионом с такой богатой традицией, самобытной культурой, великой историей и великими людьми. Тульская область, Тула навсегда останется в моем сердце», — сказал Дюмин на видео, которое опубликовала «Тульская пресса».

Дюмину присвоили звание почетного гражданина Тульской области.

Дюмину 51 год, в феврале 2016 года он был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области, а в сентябре избрался на должность. На новый срок главы региона он был переизбран в 2021 году. 14 мая президент России Владимир Путин назначил его своим помощником.

Ранее Дюмин занимал посты командующего силами специальных операций России, начальника Главного штаба Сухопутных войск — первого заместителя главкома Сухопутных войск, замминистра обороны, был в составе личной охраны Путина.