Пленному украинскому военнослужащему вручили российский паспорт
Пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт, документ ему вручил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, экс-командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Видео вручения опубликовано в телеграм-канале Алаудинова.
Ананьев попал в плен к российским войскам летом 2023 года, когда спецназ зашел на территорию села Клещеевка в ДНР. «Он сам сдался. <...> Он попросил, чтобы мы не включали его в обменный фонд и дали ему возможность стать гражданином России», — рассказал Алаудинов.
Генерал-майор добавил, что теперь Ананьев не является военнопленным.
Оказавшиеся в плену украинские военные периодически подают документы на российское гражданство. В частности, в марте Алаудинов вручил паспорт бойцу ВСУ Валерию Шевченко. По его словам, в 2023 году военнослужащий направил обращение Владимиру Путину с просьбой оставить его на территории России.
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