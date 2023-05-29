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Политика ,  
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Число россиянок в возрасте от 30 до 39 сократится на треть к 2030 году

Минтруд: численность женщин в возрасте от 30 до 39 сократится на треть к 2030 году
Женщины от 30 до 39 лет, по статистике, рожают в этом возрасте вторых и третих детей, пояснила замминистра труда Ольга Баталина. На них же приходится 48% рождений от числа всех рожденных в стране детей
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России к 2030 году численность женщин в возрасте 30–39 лет сократится на 33,8% — с 12 млн до 7,9 млн, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на форуме «Демография и семейная политика-2030: опора на традиционные ценности», передает ТАСС.

«Эта возрастная когорта традиционно дает нам рождение вторых и третьих детей... То есть это 54% вторых рождений и 68% третьих рождений. Эта возрастная когорта начиная с текущего момента вот они сейчас пройдут пик <...> и начинается медленное снижение, уйдет к 2030 году, они снизятся, как вы видите, на 4,2 миллиона», — сказала Баталина.

Одновременно к 2030 году несколько возрастет число женщин в возрасте 20–29 лет — с 7,2 млн до 7,9 млн, то есть на 9,7%.

Статистически более 48% рождений в России приходится на женщин в возрасте от 30 до 39 лет и 44% рождений — на женщин в возрасте от 20 до 29 лет, сообщила замминистра.

В декабре 2022 года Баталина говорила, что число женщин детородного возраста в России, по прогнозам Росстата, начнет незначительно расти после 2026 года. Тогда она отметила, что за последние 10 лет численность женщин в возрасте 20–29 лет сократилась почти на 40%, или на 4,6 миллиона человек, и составила на 1 января 2022 года 7,2 миллиона человек.

Тогда же она отмечала, что одновременно изменяется в России и возрастная модель рождаемости. Это связано с трансформацией жизненного цикла — с увеличением периода получения образования, желанием женщин реализовать себя в профессиональной сфере, сделать карьеру и получить финансовую самостоятельность. Изменения приводят к постепенному увеличению среднего возраста материнства. «Средний возраст матери при рождении первого ребенка составляет почти 26 лет, при рождении второго — почти 30 лет, и третьего — 32 года», — говорила она.

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Россия находится в тяжелом положении в области демографии, это направление является приоритетным для правительства, признавал ранее в мае Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти приняли целый ряд мер для стабилизации ситуации, однако пока они желаемого результата не дали.

«Демографические ямы» преследуют Россию со времен Великой Отечественной войны, объяснял пресс-секретарь президента. Еще одна демографическая яма была в 1990-е годы, когда «рушилась страна и рождаемость упала». Теперь в десятилетии, в котором мы сейчас живем, эти ямы «соединились», пояснил Песков.

Год назад о том, что в России складывается тяжелая ситуация с рождаемостью, говорил президент России Владимир Путин.

По его словам, в России в апреле 2022 года родилось менее 100 тыс. детей, что почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года. Тогда же он поручил правительству разработать дополнительные меры «кардинального характера». При этом глава государства подчеркнул, что речь идет не только о прямой финансовой поддержке семей, но и о настройке систем здравоохранения и образования под их запросы.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Минтруд Россия женщины

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