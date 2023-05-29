Гладков попросит кабмин о помощи пострадавшему от обстрелов бизнесу

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из-за участившихся обстрелов в Шебекино «денег становится все меньше и меньше»; он попросит федеральное правительство о помощи пострадавшему бизнесу

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросит федеральное правительство о помощи пострадавшему из-за обстрелов бизнесу. Об этом он заявил на совещании регионального правительства, посвященном последствиям обстрелов и атак диверсантов, передает «Бел.ру».

Гладков рассказал, что на этой неделе постарается встретиться с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, чтобы попросить о дополнительной помощи местным предприятиям. «После шебекинских событий последних нескольких дней денег становится все меньше и меньше», — отметил он (цитата по порталу «Go31.Новости Белгорода»)

Глава региона также поручил подготовить обращения по поводу повреждения местных сельхозпредприятий в правительство, Минсельхоз и правкомиссию по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. «У нас механизма до сих пор нет. Это самый сложный вопрос, который мы до сих пор не можем решить. Нужны три письма с предварительной оценкой ущерба», — сказал он.

На совещании глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев сообщил, что после атаки диверсантов пострадали несколько предприятий в селе Козинка, в том числе по производству форели: «Несколько прилетов были прямо в цеха».

27 мая «Ведомости» писали, что трудности у производителей Белгородской области могли стать одной из причин возникшей на российском рынке «физической нехватки объемов» тушки и филе бройлера. Регион, по данным Росстата, является лидером по промышленному производству мяса птицы в стране.

С начала военных действий на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам, в последние дни такие атаки участились. Так, несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе (находится у границы с Харьковской областью) попали под обстрел 28 мая. На следующий день в Шебекино из-за попадания снарядов загорелся корпус промышленного предприятия с лакокрасочными материалами, пострадали четыре человека.

Помимо этого, 22 мая в приграничный Грайворонский городской округ зашли диверсанты с территории Украины. В регионе временно вводился режим контртеррористической операции, 23 мая Минобороны объявило, что диверсанты разгромлены. При атаке погибли два человека, еще 13 пострадали.