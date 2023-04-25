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Жителя Сахалина взломали и записали добровольцем на военную операцию

Жителя Сахалина взломали на «Госуслугах» и записали добровольцем на военную операцию
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Жителя Сахалина взломали на портале «Госуслуг» и записали добровольцем на специальную военную операцию. Об этом сообщает управление МВД России по Сахалинской области.

Местному жителю позвонил неизвестный и представился сотрудником «Госуслуг». Он сообщил, что аккаунт мужчины взломали, и попросил отправить цифры из СМС-сообщения. Мужчина так и сделал.

Спустя три дня мужчина зашел в личный кабинет на «Госуслугах» и обнаружил, что записан добровольцем на Украину. Местный житель обратился в полицию и заявил, что является инвалидом.

Против мошенника возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК, максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы).

Возможность подать на «Госуслугах» заявление на добровольное участие в военной операции появилась в октябре. Для того чтобы стать добровольцем, нужно заполнить анкету и выбрать свой военкомат. Тогда же на портале открыли форму для обжалования призыва по частичной мобилизации.

Теги
Сахалин Госуслуги добровольцы Военная операция на Украине мошенники персональные данные
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