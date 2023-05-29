Кремль призвал «заполнить вакуум» после денонсации договора об армиях

Денонсация ДОВСЕ не повлечет прямых последствий, но в сфере контроля за вооружениями «образуется большой вакуум», который надо заполнить, подготовив международные акты, заявил Песков. Это требует «напряженной и растянутой работы»

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Россия не ждет прямых последствий денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Сегодня Владимир Путин подписал соответствующий указ.



По словам Пескова, «фактически это был неживой механизм», и не по вине России. Тем не менее, сказал он, в области контроля за вооружениями и стратегической стабильностью «образуется большой вакуум», который «нужно заполнять новыми актами мирового права». «Но для этого нужны рабочие отношения с рядом государств, которые сейчас отсутствуют не по нашей вине», — добавил он.

Разработка подобных актов отвечает интересам фактически всего мира, но этому должна предшествовать «очень напряженная и растянутая по времени работа», считает Песков.

Россия приостановила участие в соглашении в 2007 году. В начале мая текущего года Путин поручил рассмотреть денонсацию договора, а позднее внес в Госдуму законопроект о выходе из ДОВСЕ. В документе говорилось, что с учетом расширения НАТО соглашение «утратило связь с действительностью». Нижняя палата одобрила законопроект 16 мая, вслед за ней это сделал Совет Федерации.

В МИД России заявили, что ДОВСЕ не отвечает интересам безопасности страны. По словам замминистра Сергея Рябкова, соглашение фактически не работало в последние годы, и выход России из него не изменит ситуацию.

Договор, в котором первоначально участвовали шесть стран Варшавского договора, в том числе СССР, и 16 государств НАТО, был подписан в 1990 году. Он разрешил обеим группам иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники и установил лимиты на наличие вооруженных сил. Их суммарное количество не должно было превышать 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

В 1999 году после адаптации ДОВСЕ под отдельные страны и территории, квота России и других стран-участниц снизилась. После этого для России квота составила 6350 танков, 11 280 бронемашин, 6315 артсистем, 3416 самолетов и 855 вертолетов. Обновленный документ не ратифицировали члены НАТО.