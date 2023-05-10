Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25% Пресс-релиз, 13:09
В Серпухове возбудили дело за прикуривание от Вечного огня Общество, 13:02
Как теперь платят россияне: тренды и будущее финтеха в стране Pro, 12:55
Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию Экономика, 12:50
Россия отменила визы для граждан Грузии Политика, 12:47
Дочь экс-президента ЮАР связали с пророссийской кампанией в Twitter Политика, 12:41
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» Политика, 12:41
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:38
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 12:36
В Белоруссии сообщили об украинском следе заказчика терактов 9 мая Политика, 12:36
«Барселону» покинет последний игрок легендарной команды Гвардиолы Спорт, 12:31
Кулеба назвал требования ВСУ к Германии Политика, 12:31
Рогов сообщил о списке жертв у задержанного в Запорожье украинца Политика, 12:29
Политика ,  
0 

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Россия объявила о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 2007 году, а позже прекратила все консультации. Путин поручил назначить Рябкова своим представителем при рассмотрении денонсации договора
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участие в котором Россия приостановила еще в 2007 году, говорится в распоряжении президента.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 г.», — сказано в документе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Согласно договору обеим группам государств-участников разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, также были установлены лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора. Он распространялся на территорию от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря.

В основе документа лежала система количественных ограничений по пяти категориям обычных вооружений: боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолеты. В пределах района применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать следующие цифры: 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

После распада Советского Союза, когда на его территории образовалось несколько независимых государств, разрабатывался ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ, однако ряд стран отказались от их ратификации, а Латвия, Литва и Эстония вообще отказались присоединяться к ДОВСЕ. Ключевым здесь должно было стать Соглашение об адаптации договора, подписанное в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле. Его суть была в том, чтобы перейти от блоковых ограничений, когда лимиты касались ОВД и НАТО в целом, к национальным — прописывалось, сколько боевой техники, в том числе и зарубежной, на своей территории могли размещать суверенные государства. Российская квота в этих условиях несколько сократилась.

Параллельно со Стамбульским соглашением был принят Заключительный акт переговоров по адаптации ДОВСЕ — в нем прописывались политические обязательства подписантов. Так, страны НАТО обязывались не размещать на территории новых стран-членов такие существенные боевые силы, как авиация; также были понижены лимиты для Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Россия в свою очередь взяла бы на себя обязательства вывести часть вооружений из Грузии и все вооружения из Молдавии, а также проявить сдержанность при размещении сил в Калининградской и Псковской областях. Политическая договоренность ратификации не подлежала, но была частью единого пакета адаптированного ДОВСЕ.

Читайте на РБК Pro
Как подготовить отдел продаж к пиковому сезону
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Пять лучших упражнений на пресс

Из-за того, что члены НАТО не ратифицировали Соглашение об адаптации, обновленный вариант ДОВСЕ в силу так и не вступил. Реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты. В июне 2007 года по требованию России в Вене состоялась чрезвычайная конференция государств — участников ДОВСЕ. Москва заявила тогда, что договор не является жизнеспособным без присоединения к ДОВСЕ Латвии, Литвы и Эстонии, понижения суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО и выполнения еще ряда условий. В их числе — вступление в силу или хотя бы временное применение соглашения 1999 года, снижение суммарной численности вооружений стран НАТО с учетом новых членов, присоединение к договору стран Балтии, отмена фланговых ограничений для России.

Договориться не удалось, и 13 июля 2007 года Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров». Тем не менее российские представители продолжали участвовать в заседаниях Совместной консультативной группы. От участия в совместных консультациях Москва полностью отказалась в 2015 году.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
ДОВСЕ Владимир Путин Сергей Рябков денонсация Европа вооружения
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter