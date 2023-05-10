Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия объявила о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 2007 году, а позже прекратила все консультации. Путин поручил назначить Рябкова своим представителем при рассмотрении денонсации договора

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участие в котором Россия приостановила еще в 2007 году, говорится в распоряжении президента.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 г.», — сказано в документе.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Согласно договору обеим группам государств-участников разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники, также были установлены лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора. Он распространялся на территорию от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря.

В основе документа лежала система количественных ограничений по пяти категориям обычных вооружений: боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолеты. В пределах района применения ДОВСЕ число вооружений не должно было превышать следующие цифры: 40 тыс. боевых танков, 60 тыс. бронированных машин, 40 тыс. артиллерийских единиц, 13,6 тыс. боевых самолетов и 4 тыс. ударных вертолетов.

После распада Советского Союза, когда на его территории образовалось несколько независимых государств, разрабатывался ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ, однако ряд стран отказались от их ратификации, а Латвия, Литва и Эстония вообще отказались присоединяться к ДОВСЕ. Ключевым здесь должно было стать Соглашение об адаптации договора, подписанное в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле. Его суть была в том, чтобы перейти от блоковых ограничений, когда лимиты касались ОВД и НАТО в целом, к национальным — прописывалось, сколько боевой техники, в том числе и зарубежной, на своей территории могли размещать суверенные государства. Российская квота в этих условиях несколько сократилась.

Параллельно со Стамбульским соглашением был принят Заключительный акт переговоров по адаптации ДОВСЕ — в нем прописывались политические обязательства подписантов. Так, страны НАТО обязывались не размещать на территории новых стран-членов такие существенные боевые силы, как авиация; также были понижены лимиты для Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Россия в свою очередь взяла бы на себя обязательства вывести часть вооружений из Грузии и все вооружения из Молдавии, а также проявить сдержанность при размещении сил в Калининградской и Псковской областях. Политическая договоренность ратификации не подлежала, но была частью единого пакета адаптированного ДОВСЕ.

Из-за того, что члены НАТО не ратифицировали Соглашение об адаптации, обновленный вариант ДОВСЕ в силу так и не вступил. Реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты. В июне 2007 года по требованию России в Вене состоялась чрезвычайная конференция государств — участников ДОВСЕ. Москва заявила тогда, что договор не является жизнеспособным без присоединения к ДОВСЕ Латвии, Литвы и Эстонии, понижения суммарного уровня численности вооружений и техники стран НАТО и выполнения еще ряда условий. В их числе — вступление в силу или хотя бы временное применение соглашения 1999 года, снижение суммарной численности вооружений стран НАТО с учетом новых членов, присоединение к договору стран Балтии, отмена фланговых ограничений для России.

Договориться не удалось, и 13 июля 2007 года Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров». Тем не менее российские представители продолжали участвовать в заседаниях Совместной консультативной группы. От участия в совместных консультациях Москва полностью отказалась в 2015 году.