Город Шебекино в Белгородской области обстреляли

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ВСУ обстреливают Шебекинский городской округ Белгородской области, пишет «Бел.ру» со ссылкой на рассылку Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

По данным издания, сообщения жителям пришли около 10:20.

Позже обстрел Шебекино подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями», — написал он в телеграм-канале. Четверых мужчин доставили в больницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. «Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», — уточнил Гладков.

Местное издание «Открытый Белгород» передает, что в городе включили сигнал тревоги, жители видят черный дым.

Телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ «прицельно бьют по объектам инфраструктуры и территориям местных предприятий». В городе наблюдаются перебои со связью. SHOT пишет, что украинские войска выпускают по округу ракеты «Град», а местные жители говорят, что это самый сильный обстрел с начала военной операции на Украине.

Это не первый обстрел Шебекинского округа за последние несколько дней. 27 мая Гладков сообщил, что в результате обстрела погиб охранник действующего предприятия, который в момент обстрела находился на улице. Пострадали двое подростков: «девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией».

28 мая ВСУ обстреляли Муром. «Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша», — писал губернатор.

Издание «Go31» сообщало, что за минувшие выходные в Шебекинском округе повреждения зафиксировали в 145 квартирах и 44 частных домах.