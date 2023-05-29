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Экономика ,  
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В ЦАР будут собирать «УАЗ Патриот»

Посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза: в ЦАР планируют собирать «УАЗ Патриот»

В ЦАР планируется начать производство внедорожника «УАЗ Патриот». Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол страны в России Леон Додону-Пунагаза.

«УАЗ Патриот», конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги», — заявил дипломат.

Также Додону-Пунагаза рассказал, что в стране уже производится российская водка Wa Na Wa. «Французское пиво у нас выпускали больше 60 лет. Но французы вооружали разные военные группировки, поэтому сейчас народ не очень согласен с этой французской фабрикой», — добавил дипломат.

УАЗ — российский производитель полноприводных автомобилей (легкие грузовики, микроавтобусы и внедорожники).

В середине мая телеграм-канал Baza сообщал, что работники завода УАЗ в Ульяновске устроили акцию протеста в цехе, жалуясь на зарплату. По информации канала, за последний месяц они получили в среднем 20 тыс. руб. Рабочие требуют повышения зарплаты, к вечеру они разошлись. Представитель компании «Соллерс», дочерней организацией которой является УАЗ, не подтвердил эти данные РБК. Позже стало известно, что по прокуратура начала проверку сообщений о возможных нарушениях трудовых прав сотрудников на заводе. 

Теги
ЦАР УАЗ «Патриот» заводы

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