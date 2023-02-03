Посол Бикантов: ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России

Посол сообщил о заявке ЦАР на увеличение числа инструкторов из России

В Центральноафриканской Республике на данный момент находятся 1890 российских военных инструкторов, власти ЦАР заинтересованы в увеличении их числа и направили соответствующее заявление в Совбез ООН, заявил в интервью «РИА Новости» посол России в Банги Александр Бикантов.

По его словам, власти республики высоко оценивают работу российских инструкторов по подготовке местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации по борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Бикантов указал, что при их поддержке армия ЦАР разгромила большинство бандформирований.

«В результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и, по сути, превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом», — рассказал посол.

В августе 2018 года Россия подписала с ЦАР соглашение о военном сотрудничестве, которое подразумевает отправку в республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.

В декабре 2020 года МИД сообщил, что Россия в преддверии президентских выборов в республике и в связи с усилением повстанческих сил направила в ЦАР 300 военных инструкторов. Выборы прошли 27 декабря. Их выиграл действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Оппозиция и поддерживающие ее повстанцы не согласились с итогами голосования.

В начале августа 2022 года директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщал, что руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в 3 тыс. новых военных инструкторов из России. На тот момент, говорил Бикантов, в стране находились 1135 российских военных.