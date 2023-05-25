Фильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

С 1 июня в российских онлайн-кинотеатрах будут недоступны мультфильмы Хаяо Миядзаки

ТАСС узнал, что дистрибьютор фильмов японской анимационной студии Ghibli в России не смог продлить права на показ. Все мультфильмы Хаяо Миядзаки до 31 мая продаются по 1 руб. на «Кинопоиске»

Хаяо Миядзаки (Фото: Junko Kimura / Getty Images)

Мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня, сообщают ТАСС и «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным источника агентства, дистрибьютор фильмов японской анимационной студии Ghibli в России не смог продлить права на показ.

«Бюллетень кинопрокатчика» обратил внимание, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» начал распродажу анимации студии Ghibli — все представленные мультфильмы Миядзаки продаются за 1 руб. На сайте указано, что релизы будут доступны для приобретения до 31 мая.

После начала российской спецоперации на Украине ведущие западные киностудии — так называемые компании-мейджоры — объявили о приостановке деятельности в России. После этого из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать и старые проекты иностранного производства. Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подсчитало, что количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в полтора-два раза.

Студия Ghibli — самая прибыльная анимационная компания за пределами Голливуда. Она была основана в 1985 году двумя аниматорами — Хаяо Миядзаки и Исао Такахата. Когда Миядзаки было 23 года, студия выпустила первое полнометражное цветное аниме — «Легенда о Белой змее». Популярность новинки была огромна, и вскоре студия, которая раньше выпускала только игровые фильмы, поставила на поток анимационные ленты.

За свою продолжительную карьеру Миядзаки снял больше 40 аниме, включая сериалы. Самый популярный из них — «Унесенные призраками» (2001), который заработал в мировом прокате более $270 млн (в 14 раз больше бюджета), получил «Оскар», «Золотого медведя» Берлинале, четыре анимационные премии «Энни» и еще 50 наград по всему миру. Фильм входит во все мировые чарты лучшей анимации.

Также среди наиболее известных картин Миядзаки: «Навсикая из долины ветров» (1984), «Небесный замок Лапута» (1986), «Порко Россо» (1992), «Мой сосед Тоторо» (1998), «Принцесса Мононоке» (1997), «Ветер крепчает» (2013).

82-летний режиссер объявил о завершении карьеры еще в 2013 году, однако в 2016-м решил снять свой последний полнометражный мультфильм — «Как поживаете?». Выход картины запланирован на июль 2023 года.