Фильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 17:00
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:40
В Пентагоне оценили стоимость переданного Украине вооружения в $65 млрд Политика, 21:28
На Никитском бульваре в Москве загорелся жилой дом Общество, 21:17
Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка на Белгородщине Политика, 21:09
В Пентагоне сочли цель Украины недостижимой в ближайшее время Политика, 21:01
Капитализация производителя чипов NVIDIA приблизилась к $1 трлн Инвестиции, 20:55
Фильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах Общество, 20:53
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению ВСУ пилотированию F-16 Политика, 20:52
В Испании грабители проникли в дом игрока «Валенсии» и избили его девушку Спорт, 20:47
На писателя Глуховского завели дело из-за отсутствия плашки иноагента Политика, 20:37
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:28
Финке заблокировали счет из-за клички собаки и санкций против Ирана Политика, 20:26
В ворота резиденции премьера Великобритании врезался автомобиль Общество, 20:09

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Война санкций ,  
0 

Фильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

С 1 июня в российских онлайн-кинотеатрах будут недоступны мультфильмы Хаяо Миядзаки
ТАСС узнал, что дистрибьютор фильмов японской анимационной студии Ghibli в России не смог продлить права на показ. Все мультфильмы Хаяо Миядзаки до 31 мая продаются по 1 руб. на «Кинопоиске»
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки (Фото: Junko Kimura / Getty Images)

Мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня, сообщают ТАСС и «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным источника агентства, дистрибьютор фильмов японской анимационной студии Ghibli в России не смог продлить права на показ.

«Бюллетень кинопрокатчика» обратил внимание, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» начал распродажу анимации студии Ghibli — все представленные мультфильмы Миядзаки продаются за 1 руб. На сайте указано, что релизы будут доступны для приобретения до 31 мая.

После начала российской спецоперации на Украине ведущие западные киностудии — так называемые компании-мейджоры — объявили о приостановке деятельности в России. После этого из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать и старые проекты иностранного производства.

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily подсчитало, что количество фильмов и сериалов крупнейших западных киностудий в ведущих российских онлайн-кинотеатрах за год сократилось в полтора-два раза.

Студия Ghibli — самая прибыльная анимационная компания за пределами Голливуда. Она была основана в 1985 году двумя аниматорами — Хаяо Миядзаки и Исао Такахата. Когда Миядзаки было 23 года, студия выпустила первое полнометражное цветное аниме — «Легенда о Белой змее». Популярность новинки была огромна, и вскоре студия, которая раньше выпускала только игровые фильмы, поставила на поток анимационные ленты.

За свою продолжительную карьеру Миядзаки снял больше 40 аниме, включая сериалы. Самый популярный из них — «Унесенные призраками» (2001), который заработал в мировом прокате более $270 млн (в 14 раз больше бюджета), получил «Оскар», «Золотого медведя» Берлинале, четыре анимационные премии «Энни» и еще 50 наград по всему миру. Фильм входит во все мировые чарты лучшей анимации.

Читайте на РБК Pro
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Почему молодые инвесторы скупают антикварные книги и монеты
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Дефолт или рецессия: три сценария развития кризиса вокруг госдолга США

Также среди наиболее известных картин Миядзаки: «Навсикая из долины ветров» (1984), «Небесный замок Лапута» (1986), «Порко Россо» (1992), «Мой сосед Тоторо» (1998), «Принцесса Мононоке» (1997), «Ветер крепчает» (2013).

82-летний режиссер объявил о завершении карьеры еще в 2013 году, однако в 2016-м решил снять свой последний полнометражный мультфильм — «Как поживаете?». Выход картины запланирован на июль 2023 года.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
аниме мультфильмы санкции Япония онлайн-кинотеатры

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Как поменялось число зарубежных фильмов в онлайн-кинотеатрах. Инфографика
Технологии и медиа
Онлайн-кинотеатры потеряли за год половину голливудского контента
Технологии и медиа
Рынок онлайн-кинотеатров в России вырос на фоне ухода западных сервисов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter