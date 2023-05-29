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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты сказали, почему Норвегия не дает убежище экс-командиру «Вагнера»

NYT: Норвегия не дает убежище экс-командиру ЧВК Вагнер из-за Украины и противоречий
В начале года экс-командир ЧВК «Вагнер» запросил убежище в Норвегии, но иммиграционная служба откладывает решения из-за давления и риска навредить отношениям с Украиной, в деле много «противоречивых прав», говорят эксперты
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Норвегия после четырех месяцев рассмотрения так и не одобрила прошение об убежище сбежавшего бойца ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева из-за риска обострить отношения с Украиной, привлечь к делу повышенное внимание и быть первой страной в Европе, принявшей такое решение. Об этом пишет The New Yotk Times со ссылкой на норвежских экспертов права.

«В этом деле много противоречивых прав, много противоречивых обязательств и много противоречивой политики», — сказал глава «Норвежской организации ищущих убежище» Паал Нессе.

Власти Норвегии сталкиваются с давлением со стороны активистов из Западной Европы и Украины, которые против предоставления убежища российским бойцам, отмечает издание. По их мнению, такой статус не позволит привлечь служащих к ответственности; а посольство Украины не исключило, что Киев запросит экстрадицию Медведева по результатам собственного расследования. По словам эксперта по праву вооруженных конфликтов Сесилия Хеллествейт, эта дилемма «лежит в основе того, кем мы являемся в Европе», а ситуация подталкивает к пересмотру подхода к правам человека, «чего мы не хотели делать до сих пор».

Иммиграционное агентство Норвегии отказывается комментировать отдельные заявки на получение убежища по соображениям конфиденциальности. Там уточняют о приостановке рассмотрения всех заявок для анализа положения прав человека.

Медведев говорил, что покинул ЧВК по истечении срока контракта, подписанного в; он был командиром бойца ЧВК Евгения Нужина, который попал в украинский плен. В ноябре в Сети появилось видео с казнью Нужина при помощи кувалды. «Мне кажется, этот фильм называется «Собаке — собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании», — сказал тогда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В январе бизнесмен подтвердил, что Медведев работал в норвежском батальоне военной компании, который называется «Нидхёгг», поскольку обладал норвежским гражданством. Бизнесмен отметил, что экс-командира ЧВК должны были привлечь к ответственности за попытку жестокого обращения с пленными и тот до сих пор находится в розыске. «Будьте аккуратны, он очень опасен», — сказал тогда Пригожин.

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Но в мае Медведев объявил о намерении вернуться в Россию. Он обратился за помощью в посольство. По его словам, решение было принято лично им, но не без «внешних факторов». «Я надеялся, что смогу обрести здесь [в Норвегии] мир и спокойствие, что я смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но почему-то мне это не удалось», — пояснил Медведев.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Норвегия ЧВК Вагнер убежище Украина

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