Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы против России

Сербия внесла в текст готовящейся резолюции Совета Европы «с нападками на Россию» поправку о защите территориальной целостности не только Грузии и Молдавии, но и всех остальных стран-членов СЕ, заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

«Они говорят, что защищают целостность Молдавии, Грузии, а мы добавили поправку об уважении территориальной целостности всех других стран Совета Европы. Если они не согласятся [не примут поправку. — РБК], я не поеду в Рейкьявик», — сказал Вучич (цитата по Pink).

16-17 мая в Рейкьявике пройдет саммит с участием государств-членов Совета Европы. В СЕ входят 46 стран, в том числе Сербия, Молдавия, Украина и Грузия. Россия состояла в Совете Европы 26 лет, в марте 2022 года она вышла оттуда. Летом Россия прекратила свое участие в восьми частичных и расширенных частичных соглашениях СЕ.

В середине апреля комитет министров государств-членов Совета Европы поддержал заявку Косово на членство в этой организации. Следующий этап — рассмотрение этого решения в Парламентскую ассамблею этой организации. На первом этапе «за» проголосовали 33 страны из 46, при этом Украина воздержалась от голосования.

В ответ на это сербский лидер Вучич заявил, что изменит свою внешнюю политику по отношению к Украине. «Если кто-то не соблюдает территориальную целостность Республики Сербия, почему мы должны соблюдать их территориальную целостность? <...> Почему мы должны спешить и бросаться в защиту чужой территориальной целостности любой ценой, мы можем и промолчать, если эти люди явно против территориальной целостности Сербии?» — отметил он в обращении к нации.