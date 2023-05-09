Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы против России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 09:46
США выделят Украине еще $1,2 млрд военной помощи Политика, 09:42
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд Pro, 09:38
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
Президент Туркменистана приехал в Москву на парад Победы Политика, 09:20
Губернатор сообщил об обстреле детского сада в в Брянской области Политика, 09:03
Мельник заявил, что посол Украины в Германии «бросил ему перчатку в лицо» Политика, 08:56
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
Глава Еврокомиссии приехала в Киев Политика, 08:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:47
Медведев и Володин поздравили с Днем Победы Политика, 08:37
Китай и Канада выслали дипломатов друг друга Политика, 08:31
Никакой электронной почты: как работать с бизнес-партнером из Узбекистана Pro, 08:21
Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы против России Политика, 08:17
Политика ,  
0 

Сербия предложила поправку к резолюции Совета Европы против России

Президент Вучич: Сербия предложила поправку к резолюции СЕ о территориальной целостности

Сербия внесла в текст готовящейся резолюции Совета Европы «с нападками на Россию» поправку о защите территориальной целостности не только Грузии и Молдавии, но и всех остальных стран-членов СЕ, заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

«Они говорят, что защищают целостность Молдавии, Грузии, а мы добавили поправку об уважении территориальной целостности всех других стран Совета Европы. Если они не согласятся [не примут поправку. — РБК], я не поеду в Рейкьявик», — сказал Вучич (цитата по Pink).

16-17 мая в Рейкьявике пройдет саммит с участием государств-членов Совета Европы. В СЕ входят 46 стран, в том числе Сербия, Молдавия, Украина и Грузия. Россия состояла в Совете Европы 26 лет, в марте 2022 года она вышла оттуда. Летом Россия прекратила свое участие в восьми частичных и расширенных частичных соглашениях СЕ.

В середине апреля комитет министров государств-членов Совета Европы поддержал заявку Косово на членство в этой организации. Следующий этап — рассмотрение этого решения в Парламентскую ассамблею этой организации. На первом этапе «за» проголосовали 33 страны из 46, при этом Украина воздержалась от голосования.

В ответ на это сербский лидер Вучич заявил, что изменит свою внешнюю политику по отношению к Украине. «Если кто-то не соблюдает территориальную целостность Республики Сербия, почему мы должны соблюдать их территориальную целостность? <...> Почему мы должны спешить и бросаться в защиту чужой территориальной целостности любой ценой, мы можем и промолчать, если эти люди явно против территориальной целостности Сербии?» — отметил он в обращении к нации.

Теги
Сербия Александр Вучич Совет Европы резолюция поправка
Материалы по теме
Евросоюз введет безвизовый режим с Косово
Политика
Евросоюз пообещал Сербии и Косово инвестиции за нормализацию отношений
Политика
Вучич заявил о достижении соглашения по нескольким пунктам с Косово
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter