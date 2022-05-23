Пашинян и Алиев поручили создать комиссии по границе в Карабахе

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Премьер-министр Армении подписал указ о создании государственной комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

«Создать комиссию по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской республикой», — говорится в тексте документа.

Аналогичное распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председателем комиссии с армянской стороны был назначен вице-премьер Мгер Григорян, с азербайджанской стороны — заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

О создании комиссии с целью урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Баку и Ереван договорились во время предыдущих трехсторонних переговоров в начале апреля. Незадолго до этого ситуация в Нагорном Карабахе обострилась: в марте азербайджанские военные заняли армянское село Парух (азерб. Фарух) в Карабахе, которое находится в зоне ответственности российских миротворцев.

22 мая в Брюсселе состоялась третья встреча Алиева, Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, в результате которой они достигли договоренности о запуске комиссии. В заявлении Совета ЕС по итогам встречи говорится, что стороны договорились «о принципах пограничного управления, безопасности, земельных сборов, а также таможенных пошлин в контексте международных перевозок» и продолжении обсуждения будущего мирного соглашения. Первое совместное заседание пограничных комиссий должно пройти «в ближайшие дни», добавили в Совете ЕС.