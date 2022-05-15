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Блинкен обсудил со Столтенбергом новую стратегическую концепцию НАТО

Новая концепция Североатлантического альянса должна быть принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Этим документом альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия
Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС
Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил поддержку Украины и оборонный потенциал альянса, сообщается на сайте американского дипломатического ведомства.

«[Они] подтвердили свою поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины и обсудили важность поддержания политики надежного сдерживания и обороны НАТО», — сказано в сообщении.

Блинкен и Столтенберг также обсудили подготовку к предстоящему 28–30 июня саммиту Североатлантического альянса в Мадриде, включая новый документ о стратегической концепции НАТО. Этим документом альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.

Стратегическая концепция НАТО определяет долгосрочную стратегию альянса. В ней излагаются цели, характер и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается в изменяющейся обстановке в области безопасности.

В действующей Стратегической концепции «Активное участие, современная оборона» (2010 года) изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

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Фото:Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фоне военной операции России на Украине страны НАТО уже несколько раз проводили внеочередные съезды и объявляли о передислокации войск. 10 апреля Столтенберг заявил, что НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации» и прорабатывает планы по отправке постоянных и полномасштабных военных сил к восточным границам для защиты от России.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин подчеркивал, что НАТО не хочет прямой конфронтации с Россией. По мнению главы Пентагона, столкновение между Россией и альянсом «быстро перерастет в другую разновидность борьбы и никто не хотел бы это увидеть».

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Россия неоднократно обвиняла НАТО и США в игнорировании основных вопросов безопасности. Президент Владимир Путин на выступлении 9 мая заявил, что операция на Украине стала «упреждающим отпором», так как НАТО снабжало Киев современным вооружением и всё говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
НАТО Энтони Блинкен Йенс Столтенберг США
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