Рогозин словами о водке отреагировал на заявление главы ЕК о нефти России

Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае введения эмбарго на российскую нефть Россия заработает на ней еще больше на неевропейских рынках. Рогозин предположил, что в другой раз в ЕК предложат выпить «всю русскую водку»

Дмитрий Рогозин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал предупреждение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Евросоюз вынужден пока покупать российскую нефть, потому что в противном случае президент Владимир Путин сможет заработать на ней больше на других, неевропейских рынках. Рогозин на это предположил, что в следующий раз глава ЕК предложит «выпить всю русскую водку».

В начале недели фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не может ввести полное и немедленное эмбарго на поставки российской нефти, потому что иначе Путин сможет перебросить непроданную нефть на мировой рынок, «где цены возрастут, и получить за нее большую сумму». «Это наполнит его военную казну», — подчеркнула она.

Комментируя заявление, Рогозин предположил, что следующим шагом со стороны главы ЕК станет предложение «выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше».

Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков Kpler писал, что страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти. Аналитик Джейн Се утверждала, что основную роль в увеличении закупок до рекордных уровней сыграла Индия.

По данным Kpler, за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 до 79 млн барр. российской нефти, что втрое больше, чем за период до 24 февраля.

О том, что России придется перенаправить экспорт нефти на азиатский рынок в случае введения в ЕС запрета, сообщали эксперты, опрошенные Financial Times.

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При этом они утверждали, что пока неясно, сможет ли Азия возместить потерю европейских рынков. Так, по мнению младшего специалиста Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета Крейга Кеннеди, пока неизвестен спрос на российскую нефть в Азии и сможет ли он возместить потери от европейского запрета. Приглашенный старший научный сотрудник Финского института международных отношений Мария Шагина предупредила, что Россия столкнется с трудностями в инфраструктуре, неопределенностью спроса и сложностями в логистике. По ее мнению, часть дохода от продажи нефти сохранится, но не в прежних объемах.