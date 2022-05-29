Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
В порт Хельсинки вошли четыре корабля НАТО для совместных учений Политика, 03:13
Рогозин словами о водке отреагировал на заявление главы ЕК о нефти России Политика, 02:44
В России с 1 сентября введут электронные путевки Общество, 01:57
Глава МВД Франции обвинил британских фанатов в беспорядках на финале ЛЧ Спорт, 01:55
Экс-игрок сборной России раскритиковал финал ЛЧ за один забитый гол Спорт, 01:50
Анчелотти назвал заслуженной победу «Реала» в Лиге чемпионов Спорт, 01:40
Welt узнала о сокращении Германией поставок оружия Украине до минимума Политика, 01:39
УЕФА в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками на финале ЛЧ Спорт, 01:04
Вратаря «Реала» Куртуа признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов Спорт, 00:49
Посольство сочло «русофобскими инсинуациями» обвинения России в геноциде Политика, 00:47
Анчелотти побил рекорд по победам в Лиге чемпионов среди тренеров Спорт, 00:37
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов нынешнего сезона Спорт, 00:34
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов Спорт, 00:32
ВМС США летом проведут испытания беспилотной подлодки Политика, 00:01
Политика ,  
0 

Рогозин словами о водке отреагировал на заявление главы ЕК о нефти России

Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае введения эмбарго на российскую нефть Россия заработает на ней еще больше на неевропейских рынках. Рогозин предположил, что в другой раз в ЕК предложат выпить «всю русскую водку»
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал предупреждение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Евросоюз вынужден пока покупать российскую нефть, потому что в противном случае президент Владимир Путин сможет заработать на ней больше на других, неевропейских рынках. Рогозин на это предположил, что в следующий раз глава ЕК предложит «выпить всю русскую водку».

В начале недели фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не может ввести полное и немедленное эмбарго на поставки российской нефти, потому что иначе Путин сможет перебросить непроданную нефть на мировой рынок, «где цены возрастут, и получить за нее большую сумму». «Это наполнит его военную казну», — подчеркнула она.

Комментируя заявление, Рогозин предположил, что следующим шагом со стороны главы ЕК станет предложение «выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше».

Глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть
Бизнес
Урсула фон дер Ляйен

Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков Kpler писал, что страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти. Аналитик Джейн Се утверждала, что основную роль в увеличении закупок до рекордных уровней сыграла Индия.

По данным Kpler, за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 до 79 млн барр. российской нефти, что втрое больше, чем за период до 24 февраля.

О том, что России придется перенаправить экспорт нефти на азиатский рынок в случае введения в ЕС запрета, сообщали эксперты, опрошенные Financial Times.

Читайте на РБК Pro
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Helena Lopes / Pexels Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Justin Setterfield / Getty Images Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist
Исследования
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж
Статьи
Pro
Фото: George Milton / Pexels Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство
Статьи
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи

При этом они утверждали, что пока неясно, сможет ли Азия возместить потерю европейских рынков. Так, по мнению младшего специалиста Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета Крейга Кеннеди, пока неизвестен спрос на российскую нефть в Азии и сможет ли он возместить потери от европейского запрета. Приглашенный старший научный сотрудник Финского института международных отношений Мария Шагина предупредила, что Россия столкнется с трудностями в инфраструктуре, неопределенностью спроса и сложностями в логистике. По ее мнению, часть дохода от продажи нефти сохранится, но не в прежних объемах.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Дмитрий Рогозин Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия поставки нефти
Материалы по теме
Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т нефти из России
Экономика
Bloomberg узнал о возможности исключения нефтепровода «Дружба» из санкций
Экономика
Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter