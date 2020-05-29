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Политика ,  
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Мишустин предложил странам СНГ опираться на опыт СССР в борьбе с COVID

Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Страны Содружества независимых государств (СНГ) должны совместно использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией лучшие противоэпидемические практики, наработанные во времена Советского Союза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«У наших стран не только общие границы, но и единое эпидемиологическое пространство, поэтому совместные меры реагирования основаны на общих лучших практиках, которые отработаны были еще в советское время», — сказал он на заседании Совета глав правительств СНГ (цитата по ТАСС).

Глава правительства добавил, что работа в рамках Содружества дает преимущества всем странам-участницам и по другим направлениям. «Для нас это безусловный приоритет», — заверил он.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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