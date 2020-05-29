Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал

Игорь Артамонов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его. Это заявление он сделал, выступая перед жителями региона с отчетом о проделанной им за год работе на посту губернатора.

«Я не работаю с людьми без принципов. У нас к несчастью таких людей много <...> Ни одного нехорошего человека, ни одного беспринципного человека, ни одного уголовника я не пущу [во власть]», — сказал он в ходе видеообращения.

По словам Артамонова, руководство области начало чистить ряды регионального отделения партии «Единая Россия», однако это было сделано не для того, чтобы «непорядочных людей заводить в органы власти».

«У нас осталось достаточное количество людей, которых мы убрали от серых схем, от потоков. [Мы] все это разрушили. Все схемы, которые здесь были, в коммунальном хозяйстве, в энергетике, в дорогах, — все это разрушено. Все люди заменены», — заявил губернатор. «Тем, кого поменяли, безусловно, есть что терять. Они хотят вернуть нас в прошлое. Но те, кто хочет вернуть нас в прошлое: чемодан, вокзал, другой регион. Здесь не будет больше повторений».

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