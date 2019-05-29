Советник Путина описал схему принятия в США решений по санкциям

В числе возможных ответов на санкции США — полный переход на рубль в международных расчетах, это «проколет американский пузырь», считает Сергей Глазьев

Сергей Глазьев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Советник президента России Сергей Глазьев описал схему принятия решений о санкциях против России со стороны США со ссылкой на свою беседу с «одним из американских представителей». Соответствующее заявление Глазьев сделал на экспертной сессии в МИДе в рамках проекта основанного экс-главой РЖД Владимиром Якуниным Фонда Андрея Первозванного, передает корреспондент РБК.

«Очень занятная была беседа. Я такого цинизма, честно говоря, давно не встречал, когда на вопрос: «А как вы принимаете решения по санкциям», он говорит: «Ну мы просто собираемся и принимаем», — сказал Глазьев.

«А как вы, консенсусом принимаете [решение]?» — «Ну, в принципе да, мы договариваемся», — пересказал он содержание диалога.

Он предложил проанализировать, какие возможные ответы Россия может дать США в ответ на односторонние действия и введение санкций. По мнению Глазьева, этим может стать полный переход России с валюты на рубль, что «проколет американский финансовый пузырь». «Чтобы агрессора остановить, нужно предъявить ему риск непоправимого ущерба», — подчеркнул он.