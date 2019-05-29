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Советник Путина описал схему принятия в США решений по санкциям
В числе возможных ответов на санкции США — полный переход на рубль в международных расчетах, это «проколет американский пузырь», считает Сергей Глазьев
Сергей Глазьев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Советник президента России Сергей Глазьев описал схему принятия решений о санкциях против России со стороны США со ссылкой на свою беседу с «одним из американских представителей». Соответствующее заявление Глазьев сделал на экспертной сессии в МИДе в рамках проекта основанного экс-главой РЖД Владимиром Якуниным Фонда Андрея Первозванного, передает корреспондент РБК.

«Очень занятная была беседа. Я такого цинизма, честно говоря, давно не встречал, когда на вопрос: «А как вы принимаете решения по санкциям», он говорит: «Ну мы просто собираемся и принимаем», — сказал Глазьев.

«А как вы, консенсусом принимаете [решение]?» — «Ну, в принципе да, мы договариваемся», — пересказал он содержание диалога.

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Он предложил проанализировать, какие возможные ответы Россия может дать США в ответ на односторонние действия и введение санкций. По мнению Глазьева, этим может стать полный переход России с валюты на рубль, что «проколет американский финансовый пузырь». «Чтобы агрессора остановить, нужно предъявить ему риск непоправимого ущерба», — подчеркнул он.

Сессия была посвящена анализу эффективности международных организаций в вопросах урегулирования мировых конфликтов. До Глазьева выступал Якунин, говоривший о проблемах принятия решений в ООН.

Советник министра культуры и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал о необходимости восстановления пространства русского мира для укрепления ООН. «Бомбой» под международной организацией он назвал оспаривание роли Советского Союза во Второй мировой войне. 

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

За более чем пять лет действия санкций США в отношении России под них попали более 400 физических и более 500 юридических лиц (по состоянию на 23 мая 2019 года). Большинство из них оказались под ограничениями во время президентства Барака Обамы (более 500 лиц), Дональд Трамп ввел санкции против около 240 человек и организаций из России.

В качестве причин введения санкций в США называли нарушения прав человека, присоединение Крыма, вмешательство в конфликт на востоке Украины, кибератаки против США, поддержку правительства Сирии и другое.

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Андрей Гатинский
Теги: Сергей Глазьев, санкции США
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