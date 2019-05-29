Матвиенко предложила Украине начать диалог «с чистого листа»

Москва открыта к диалогу, подчеркнула спикер Совета Федерации, и готова трудиться над восстановлением добрососедских отношений. Запрос на улучшение диалога с Москвой есть и в украинском обществе, уверена она

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной и предложила начать все «с чистого листа». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью агентству ТАСС.

«Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше», — сказала она.

По словам Матвиенко, добиться этого можно только в случае взаимной заинтересованности. Она заверила, что Москва открыта к диалогу и знает, что такой же запрос существует сегодня и в украинском обществе.

«И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее, — заключила Матвиенко. — Конечно, действующим украинским депутатам сейчас не до этого, они все озабочены подготовкой к выборам».