Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров

Неравенство доходов по-разному влияет на уровень счастья в обществе в зависимости от подушевого ВВП: в богатых странах неравенство делает людей менее счастливыми, а в бедных он растет с неравенством, выявил экономист РАН

Фото: Игорь Хакимов / ТАСС

Уровень счастья в обществе нелинейно зависит от неравенства в доходах населения: если в богатых странах снижение неравенства влечет увеличение уровня счастья (что согласуется с интуитивным соображением: чем равнее люди, тем они счастливее), то в бедных странах с подушевым ВВП ниже $20–30 тыс. наблюдается парадокс — неравенство в доходах повышает уровень счастья. К такому выводу пришел главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, директор научных исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» (основан экс-главой РЖД Владимиром Якуниным) Владимир Попов (РБК ознакомился с его новой работой «Миллиардеры, миллионеры, неравенство и счастье»).

Неравенство в доходах — это не всегда плохо

Страны с подушевым уровнем дохода ниже $25 тыс. в год — это, например, Болгария, Украина, Камерун, Колумбия, Египет, Иран.

В таких странах, согласно результатам Попова, рост имущественного неравенства приводит к некоторому увеличению уровня счастья.

«Это правда, что неравенство сопровождается множеством негативных социальных последствий. <...> Неравенство подрывает социальную мобильность и ведет к консервации социальной стратификации: чем выше уровень неравенства, тем больше вероятность, что доход человека будет очень близок к доходу его родителей — феномен, известный как «кривая Великого Гэтсби», — пишет экономист. Но «определенное неравенство не только вызывает в обществе терпимость, но и попросту необходимо для ощущения счастья», подчеркивает он.

Попов связывает это явление, в частности, с растущим количеством миллиардеров, которые сделали себя сами (self-made), — их число быстрее всего растет в Восточной Азии, но также в Латинской Америке и Африке. Возможно, люди смотрят на таких успешных людей и чувствуют себя лучше, потому что понимают, что стать богатым в принципе может каждый.