Политика , 01:47
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Представители Дерипаски раскритиковали аргументы Вашингтона для санкций
На сайте Олега Дерипаски появился ответ на доказательную базу, которую Минфин США изучал перед введением санкций. Представители бизнесмена считают претензии Вашингтона ложными
Олег Дерипаска
Представители российского миллиардера Олега Дерипаски заявили, что доказательная база Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, изучавшаяся перед введением санкций против бизнесмена, содержит массу неточностей и ложных утверждений.
«Это плохо изученный отчет, изобилующий ложными утверждениями и фактическими неточностями» — говорится в сообщении на сайте бизнесмена.
Представители бизнесмена утверждают, что Минфин США обосновал введение санкций против Дерипаски тем, что он «действовал или имел в виду действия в качестве высокопоставленного российского чиновника» и работает в энергосекторе России.
«Обе претензии явно ложные», — сказано в заявлении.
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