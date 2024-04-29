Президент Сербии исключил «мечты о БРИКС» на пути в ЕС

Вучич заявил, что Сербия продолжит движение по европейскому пути, а тех, кто говорит о ее стремлении в БРИКС, назвал «ненормальными». Однако прежде он допускал членство Белграда в этом объединении, но в отдаленном будущем

Александр Вучич (Фото: predsednik.rs)

Сербия не стремится в БРИКС, хоть и уважает это объединение, поскольку республика нацелена на вступление в Евросоюз, заявил президент Александр Вучич на пресс-конференции. Запись опубликована на YouTube-канале сербского лидера.

Журналисты попросили его прокомментировать выводы эксперта Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Иваны Страднер, которая заявила о мечтах Белграда отказаться от европейской интеграции ради БРИКС. По ее мнению, этому мешает то, что у Вучича «сердце лежит в Москве, а кошелек в Брюсселе».

«Откуда она знает, о чем я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли, что мне снится и о чем мечтаю? Они что сошли с ума все вместе? И это не первый раз читаю, откуда вы, сумасшедшие, знаете, о чем я мечтаю?! Источник для нее — русский Telegram, и она там читает, что я иду в БРИКС? Мне всякое другое снится, но не это», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Он назвал подобных экспертов «ненормальными», высказался за их необходимое лечение, и пообещал продолжение европейского пути Сербии. По его мнению, республика может вступить в Евросоюз через год, два или три, но зависят сроки «не из-за нас, но из-за них».

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2012 году получила статус кандидата. В прошлом году председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС и кандидаты в него должны поставить для себя «четкую цель» и быть готовыми к расширению к 2030 году и назвал в числе стран, которые присоединятся к блоку, и балканские. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва рассчитывает на продолжение дружбы с Белградом, несмотря на его европейские устремления.

Однако еще несколько месяцев назад Вучич признавался в постоянных мыслях про БРИКС. «Я думаю об этом каждый день. Я думаю об этом каждый день. Но в данный момент Сербии нужен европейский путь, а путь в БРИКС для нас на данный момент не является возможным вариантом, я говорю это открыто», — рассказывал сербский президент в декабре.

Прошлым летом он указывал, что над членством в БРИКС будут думать будущие поколения сербов, поскольку через несколько десятилетий, по его мнению, все больше стран захотят присоединиться к этой организации, но пока Сербия возглавляет он — страна пойдет по европейскому пути развития.