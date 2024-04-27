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Военная операция на Украине ,  
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Под растаявшим снегом в Подмосковье нашли около десятка дронов

ГУРБ МО: в лесах Подмосковья после таяния снега нашли около десятка дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: MidwestSpace / Fotodom / Shutterstock
Фото: MidwestSpace / Fotodom / Shutterstock

В лесах Московской области после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников, сообщает Главное управление региональной безопасности региона (ГУРБ МО).

«Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — уточнили в управлении.

При столкновении с такой «находкой» в ГУРБ МО посоветовали отойти от беспилотника на расстояние не менее 100 м и предупредить об опасности своих спутников, не использовать рядом радиоаппаратуру, мобильные телефоны и GPS, а также не трогать его руками и ничем в него не кидать.

Пять человек пострадали в результате взрыва дрона в Белгородской области
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Фото:Google Maps

Украинские военные неоднократно пытались атаковать Москву и Московскую область с помощью беспилотников. В середине марта в Подмосковье сбили два дрона, один из аппаратов нейтрализовали в Раменском городском округе, второй — в Ступинском. Разрушений и пострадавших из-за падения обломков не было.

Больше всего атакам с помощью беспилотников подвергаются приграничные области — Брянская, Белгородская и Курская. Власти этих регионов регулярно сообщают об обстрелах или работе ПВО.

Под растаявшим снегом в Подмосковье нашли около десятка дронов
Под растаявшим снегом в Подмосковье нашли около десятка дронов

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