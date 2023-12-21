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Госдеп увидел в Польше будущего лидера ЕС

Госдеп: США видят в Польше будущего лидера Евросоюза
Вашингтон хотел бы лидерства Польши среди стран Европы; эта страна тратит больше многих на оборону, указали в Госдепартаменте США. В декабре на пост премьера вернулся Дональд Туск, он пообещал вернуть стране лидирующее положение
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Сотрудничество между США и Польшей в сфере безопасности всегда было очень тесным, Вашингтон «очень хочет, чтобы Польша была лидером в Европейском Союзе», заявил в интервью Rzeczpospolita заместитель американского госсекретаря по европейским делам Джеймс О'Брайен.

«Если было принято решение усилить восточный фланг НАТО, то, конечно, так оно и будет. Мы также опираемся на эволюцию НАТО за последние десять лет. Сегодня 2/3 союзников тратят 2% от ВВП на оборону. Польша [тратит] намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше», — добавил О'Брайен.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В 2022 году Варшава выделила на военные нужды 2,42% от валового внутреннего продукта — больше только у Греции (3,54%), США (3,46%) и Литвы (2,47%). Польша — одна из семи стран, которые соответствуют требованию альянса вкладывать в оборону 2% ВВП

В начале 2023 года в правительстве пообещали предпринять «беспрецедентные усилия» и в течение года нарастит свои оборонные расходы до 4% ВВП (по данным Всемирного банка, в 2022 году ВВП Польши составил $688,1 млрд).

Польша вскоре после начала на Украине полномасштабных боев запланировала создать самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО. «Вооруженные силы Польши должны быть настолько многочисленными и сильными, чтобы само их существование отпугивало агрессора», — говорил занимавший тогда пост министра обороны республики Мариуш Блащак.

В середине декабря на пост премьера страны вернулся Дональд Туск. Премьер пообещал, что после его возвращения к власти Польша останется «сильным звеном» в НАТО и надежным союзником США, а также вернет себе лидирующую роль в Евросоюзе. Туск объявил, что Польша возьмет на себя ответственность за защиту своей части европейской границы и что правила на ней будут жесткими.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Госдепартамент США США Польша Евросоюз
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