В Катаре заявили, что Европу от энергокризиса спасла теплая зима

Министр энергетики Катара заявил, что теплая зима помогла Европе избежать энергокризиса, однако «худшее еще впереди». Он призвал европейцев перестать «демонизировать» нефтяные и газовые компании и «сесть за стол переговоров»

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Теплая зима и замедление мировой экономики помогли Европе избежать энергокризиса, заявил министр энергетики Катара Саада Шериды аль-Кааби на Катарском экономическом форуме.

«Если в 2024 году экономическая обстановка не стабилизируется, а зима будет обычной, то я полагаю, что худшее еще впереди», — отметил министр.

По его словам, чтобы избежать будущего энергокризиса, европейским лидерам необходимо прекратить «демонизировать» нефтяные и газовые компании, «сесть с производителями за стол переговоров» и найти разумное решение.

Саудовский министр нефти и минеральных ресурсов Абдулазиз бен Салман аль-Сауд согласился с мнением аль-Кааби. Он указал, что прошлой зимой Европа была «спасена даром Божьим», и добавил, что глобальная энергетическая безопасность находится под угрозой из-за «безалаберной политики».

Ранее о том, что Европа из-за аномального тепла «оказалась спасена» от энергокризиса, сообщал Bloomberg. Так, по данным прогнозов Maxar и американской Weather Company, во Франции и Германии колебания температуры на 2–5 градусов выше нормы продолжатся до 17 января, в результате чего спрос на отопление в Европе окажется ниже среднего за десять лет.

Тем не менее энергетический кризис далек от завершения, пишет агентство. Сокращение поставок газа из России остается проблемой, поскольку восполнить их затруднительно, отмечал Bloomberg.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы санкции, включая потолок цен на нефть и газ. Россия в ответ прекратила продавать сырье странам, если в сделке фигурирует ограничение цены. По данным S&P, экспорт российского трубопроводного газа в ЕС сократился в минувшем году более чем вдвое, по сравнению с 2021 годом, — на 78 млрд куб. м, до 62 млрд куб. м. Экспорт нефти, по оценке Евростата, в 2022-м составлял от 24 до 31% от общего объема (в районе 40–50 млн барр. в месяц).

В конце декабря вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики (СвДП) предупреждал о риске для Германии стать государством-банкротом из-за неспособности решить проблему с энергокризисом. «Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетические пособия, тогда нам грозит хоть и не государственный социализм, но государственное банкротство», — заявил он.