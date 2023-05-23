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В Катаре заявили, что Европу от энергокризиса спасла теплая зима

Глава Минэнерго Катара: Европу от энергетического кризиса спасла теплая зима
Министр энергетики Катара заявил, что теплая зима помогла Европе избежать энергокризиса, однако «худшее еще впереди». Он призвал европейцев перестать «демонизировать» нефтяные и газовые компании и «сесть за стол переговоров»
Фото: Ute Grabowsky / IMAGO / Global Look Press
Фото: Ute Grabowsky / IMAGO / Global Look Press

Теплая зима и замедление мировой экономики помогли Европе избежать энергокризиса, заявил министр энергетики Катара Саада Шериды аль-Кааби на Катарском экономическом форуме.

«Если в 2024 году экономическая обстановка не стабилизируется, а зима будет обычной, то я полагаю, что худшее еще впереди», — отметил министр.

По его словам, чтобы избежать будущего энергокризиса, европейским лидерам необходимо прекратить «демонизировать» нефтяные и газовые компании, «сесть с производителями за стол переговоров» и найти разумное решение.

Саудовский министр нефти и минеральных ресурсов Абдулазиз бен Салман аль-Сауд согласился с мнением аль-Кааби. Он указал, что прошлой зимой Европа была «спасена даром Божьим», и добавил, что глобальная энергетическая безопасность находится под угрозой из-за «безалаберной политики».

Ранее о том, что Европа из-за аномального тепла «оказалась спасена» от энергокризиса, сообщал Bloomberg. Так, по данным прогнозов Maxar и американской Weather Company, во Франции и Германии колебания температуры на 2–5 градусов выше нормы продолжатся до 17 января, в результате чего спрос на отопление в Европе окажется ниже среднего за десять лет.

Тем не менее энергетический кризис далек от завершения, пишет агентство. Сокращение поставок газа из России остается проблемой, поскольку восполнить их затруднительно, отмечал Bloomberg.

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После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы санкции, включая потолок цен на нефть и газ. Россия в ответ прекратила продавать сырье странам, если в сделке фигурирует ограничение цены.

По данным S&P, экспорт российского трубопроводного газа в ЕС сократился в минувшем году более чем вдвое, по сравнению с 2021 годом, — на 78 млрд куб. м, до 62 млрд куб. м. Экспорт нефти, по оценке Евростата, в 2022-м составлял от 24 до 31% от общего объема (в районе 40–50 млн барр. в месяц).

В конце декабря вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики (СвДП) предупреждал о риске для Германии стать государством-банкротом из-за неспособности решить проблему с энергокризисом. «Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетические пособия, тогда нам грозит хоть и не государственный социализм, но государственное банкротство», — заявил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Погода аномальная жара Европа Катар энергокризис
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