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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский рассказал о «плане Б» на случай его гибели

Власти Украины разработали план на случай возможной гибели кого-либо из руководства, в том числе президента, заявил Зеленский. По его словам, при таком развитии событий государством есть кому управлять
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Markus Schreiber / AP)

Власти Украины имеют «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По словам Зеленского, власти готовы к действиям на случай такого развития событий: «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента».

Зеленский напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. «Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — сказал он.

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Владимир Зеленский (на экране)

2 мая украинский президент сообщил, что на него было совершено 10 попыток покушения, что, по его мнению, «не так много».

Зеленский с начала российской военной операции не покидал страну. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что Зеленский уехал из Киева во Львов, а затем в Польшу. И офис Зеленского, и сам президент это опровергали, в подтверждение своих слов публикуя видеообращения из центра украинской столицы. В Киеве с ним встречались, например, британский премьер Борис Джонсон, премьер Хорватии Андрей Пленкович, президенты Польши (Анджей Дуда), Латвии (Эгилс Левитс), Литвы (Гитанас Науседа) и Эстонии (Алар Карис), генсек ООН Антониу Гутерриш.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Зеленский и правительственные структуры не покинут Киев: «Это невозможно, потому, что Зеленский относится к той категории людей, которые будут здесь находиться до конца. Эвакуационные маршруты, конечно предусмотрены, но мы ими не пользуемся». 26 февраля Washington Post написала, что правительство США предложило помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева, но тот отказался. Президент Украины также совершал поездки в регионы страны, которые покинули российские военные.

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Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля, назвав ее целями демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны и «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине президент
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