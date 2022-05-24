Зеленский рассказал о «плане Б» на случай его гибели

Власти Украины разработали план на случай возможной гибели кого-либо из руководства, в том числе президента, заявил Зеленский. По его словам, при таком развитии событий государством есть кому управлять

Владимир Зеленский (Фото: Markus Schreiber / AP)

Власти Украины имеют «план Б» на случай гибели кого-либо из руководства страны, в том числе главы государства, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По словам Зеленского, власти готовы к действиям на случай такого развития событий: «Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента».

Зеленский напомнил, что Украина — парламентско-президентская республика. «Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», — сказал он.

2 мая украинский президент сообщил, что на него было совершено 10 попыток покушения, что, по его мнению, «не так много».

Зеленский с начала российской военной операции не покидал страну. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что Зеленский уехал из Киева во Львов, а затем в Польшу. И офис Зеленского, и сам президент это опровергали, в подтверждение своих слов публикуя видеообращения из центра украинской столицы. В Киеве с ним встречались, например, британский премьер Борис Джонсон, премьер Хорватии Андрей Пленкович, президенты Польши (Анджей Дуда), Латвии (Эгилс Левитс), Литвы (Гитанас Науседа) и Эстонии (Алар Карис), генсек ООН Антониу Гутерриш.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Зеленский и правительственные структуры не покинут Киев: «Это невозможно, потому, что Зеленский относится к той категории людей, которые будут здесь находиться до конца. Эвакуационные маршруты, конечно предусмотрены, но мы ими не пользуемся». 26 февраля Washington Post написала, что правительство США предложило помочь Зеленскому эвакуироваться из Киева, но тот отказался. Президент Украины также совершал поездки в регионы страны, которые покинули российские военные.

Читайте на РБК Pro Pro Эпоха iPod: как Apple создала самый популярный плеер в истории Эпоха iPod: как Apple создала самый популярный плеер в истории Статьи Pro Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория Инструкции Pro Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Статьи Pro Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Инструкции Pro В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать Статьи Pro Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать Статьи

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля, назвав ее целями демилитаризацию и «денацификацию» соседней страны и «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».