Песков: в Кремле не читали публикацию Bild о попытке покушения на Путина с помощью дрона

Песков не увидел повода читать Bild о попытке покушения на Путина

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

В Кремле не читали публикацию Bild о дроне, запущенном для покушения на президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас много таких желтых разных измышлений. Это не повод, чтобы со всем этим знакомиться», — сказал Песков.

24 апреля на северо-востоке Московской области упал беспилотник UJ-22 Airborne украинского производства. На беспилотнике нашли около 17 кг взрывчатки.

После этого Bild написала, что дрон-камикадзе запустили украинские спецслужбы для покушения на российского лидера.