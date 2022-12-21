CNN узнал об опасениях США из-за возможного покушения на Зеленского

Как рассказал CNN источник, близкий к украинскому лидеру, вокруг визита Зеленского в США была обеспечена «жесткая безопасность» из-за опасений, что Россия может «вывести президента из строя»

Визит Владимира Зеленского в США (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Власти США усилили меры безопасности из-за опасений по поводу возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру.

По словам источника, данная угроза исходит со стороны России, и в связи с этим высокопоставленные правительственные чиновники, а также сотрудники посольства в США не были заранее проинформированы о предстоящем визите Зеленского.

Также собеседник CNN уточнил, что украинский президент планировал свой визит несколько месяцев, и что его бы не произошло, если бы не «значительное развитие отношений», в частности — согласие Байдена предоставить Украине системы ПВО Patriot.

О визите Зеленского в Вашингтон накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, ранее он не анонсировался. Позднее визит подтвердили в Белом доме и сам украинский лидер. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, визит украинского президента «подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины на протяжении всего времени, в том числе путем предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи».



Зеленский прибыл в США 21 декабря примерно в 20:30 (мск), сообщали Associated Press и NBC со ссылкой на источники. Как указывает CNN, в 22:00 запланирована его встреча с Джо Байденом, в 00:30 состоится совместная пресс-конференция, после чего Зеленский также выступит на общем собрании Конгресса США. На фотографиях, опубликованных президентом Украины, видно, что он прибыл в США на американском правительственном самолете.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее сообщал, что президенты во время встречи могут обсудить представление о «справедливом мире», которым должен завершиться конфликт на Украине, и то, как Вашингтон может помочь Киеву его достичь.

В Кремле заявили, что не ждут позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Москвой после поездки Зеленского в США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поставки вооружений «ведут к усугублению конфликта и, собственно, не сулят ничего хорошего Украине».

