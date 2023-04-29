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Минобороны разработало порядок рассылки электронных повесток

Минобороны: электронные личные дела призывников сформируют на основе данных «Госуслуг»
Военкоматы начнут использовать данные «Госуслуг» для создания электронных личных дел призывников, а рассылаемые повестки будут содержать уведомление граждан о запрете на выезд из России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство обороны подготовило изменения в положение о призыве на военную службу, которыми определяется порядок формирования электронных личных дел призывников и новые правила отправки повесток, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Для обновления сведений о гражданах, подлежащих призыву, военкоматы будут использовать данные портала госуслуг, государственных информационных систем регионов в сфере здравоохранения, а также системы межведомственного электронного взаимодействия. На основе этих данных также будут формироваться электронные личные дела призывников, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства. Все решения призывных комиссий в отношении призывника будут вноситься в его электронное личное дело в тот же день, говорится в документе.

Там уже указано, что повестки будут направляться в личные кабинеты граждан на «Госуслугах». «Формирование и рассылка этих повесток осуществляется военными комиссариатами в автоматизированном режиме с учетом графиков работы призывных комиссий», — говорится в документе.

Электронные повестки «считаются врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан» на порталах государственных услуг, а отправленные по почте — в день получения под расписку, отмечается в проекте постановления.

Изменения коснутся и содержания самой повестки. В ней будет указано, что со дня ее вручения гражданину запрещается выезд из России, а неявка без уважительной причины в течение 20 дней влечет применение ограничительных мер. В приложении к постановлению также показано, как будет выглядеть повестка.

Получить информацию об отправленной электронной повестке можно будет тремя способами:

  • через личный кабинет в реестре повесток;
  • через личный кабинет на портале госуслуг;
  • через обращение в МФЦ за выпиской из реестра повесток.
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11 апреля Госдума через поправки к законопроекту от 2018 года сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках. На следующий день документ одобрил Совет Федерации, а 14 апреля закон подписал президент Владимир Путин.

Закон предусматривает, что, помимо обычных, гражданам начнут приходить и электронные повестки. Они будут считаться врученными через неделю после размещения в реестре повесток. С этого момента получателю запрещается выезд из страны. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней предусмотрены ограничительные меры: запрет на регистрацию ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов.

В Кремле заявили, что закон нужен для «исправления бардака». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о скорости, с которой был принят закон, сказал, что «подобные документы, конечно, чрезвычайно важны» и Госдума относится к ним как к «первоочередным срочным документам».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
электронные повестки военкомат Минобороны призывники портал госуслуг
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