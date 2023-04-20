Минцифры опровергло начало рассылки повесток через «Госуслуги»

Минцифры: повестки через «Госуслуги» пока не рассылаются

После того как военком Петербурга сообщил о готовящейся тестовой рассылке электронных повесток, Минцифры вновь выступило с опровержением, сообщив, что такие повестки юридической силы не имеют

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Электронные повестки пока не рассылаются через «Госуслуги», для этого необходимо принятие отдельного нормативного акта, сообщает в телеграм-канале Минцифры.

«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через «Госуслуги», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что до принятия соответствующего нормативного акта есть только два законных способа передачи повесток.

Лично в руки. Повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы.

Заказным письмом с уведомлением, направленным через «Почту России».

Только эти варианты передачи повестки имеют юридическую силу.

Ранее 20 апреля главный военком Санкт-Петербурга сообщил, что в городе начали в тестовом режиме рассылать призывникам электронные повестки через «Госуслуги». В середине апреля о тестовой рассылке электронных повесток рассказал и главный московский военный комиссар Максим Локтев. Но позднее он уточнил, что тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства.

Закон, подразумевающий возможность рассылки электронных повесток, 14 апреля подписал Владимир Путин.