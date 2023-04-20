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Минцифры опровергло начало рассылки повесток через «Госуслуги»

Минцифры: повестки через «Госуслуги» пока не рассылаются
После того как военком Петербурга сообщил о готовящейся тестовой рассылке электронных повесток, Минцифры вновь выступило с опровержением, сообщив, что такие повестки юридической силы не имеют
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Электронные повестки пока не рассылаются через «Госуслуги», для этого необходимо принятие отдельного нормативного акта, сообщает в телеграм-канале Минцифры.

«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через «Госуслуги», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что до принятия соответствующего нормативного акта есть только два законных способа передачи повесток.

  • Лично в руки. Повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учетную работу в организации по месту работы или учебы.

  • Заказным письмом с уведомлением, направленным через «Почту России».

Только эти варианты передачи повестки имеют юридическую силу.

Ранее 20 апреля главный военком Санкт-Петербурга сообщил, что в городе начали в тестовом режиме рассылать призывникам электронные повестки через «Госуслуги». В середине апреля о тестовой рассылке электронных повесток рассказал и главный московский военный комиссар Максим Локтев. Но позднее он уточнил, что тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства.

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Закон, подразумевающий возможность рассылки электронных повесток, 14 апреля подписал Владимир Путин.

Теги
электронные повестки Минцифры Госуслуги
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