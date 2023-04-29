Депутаты обсудят поправки к закону о военном положении

В Донбассе введено военное положение, но осенью там должны пройти выборы. Депутаты скоро внесут поправку, разрешающую эту процедуру

Фото: Николай Тришин / ТАСС

В Госдуме обсуждают внесение поправок в законодательство, позволяющих проводить выборы на территориях с действующим военным положением, сообщил «Ведомостям» депутат Павел Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что согласно федеральному закону «О военном положении», на территориях с таким режимом «референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления» проводиться не могут. Однако в законах о принятии прошлой осенью Донбасса, Херсонской и Запорожской области в состав страны говорится, что осенью 2023 года там пройдут выборы.

Все эти законы — федеральные конституционные, а потому «поправки в закон о военном положении можно было бы не вносить», но принять «соответствующие изменения» было бы корректнее, считает Крашенинников. По его словам, поправки могут внести в ближайшее время.

Месяц назад, 28 марта, в Госдуму уже внесли законопроект, в котором прописывались правила выборов на новых территориях. В документе говорилось, что «особенности реализации отдельных положений» закона об основных гарантиях избирательных прав граждан России могут устанавливать власти новых субъектов. Проект прошел первое чтение, поправки ко второму чтению должны представить до 2 мая.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в начале апреля назвал три основных варианта, которые рассматривают в администрации президента для проведения выборов на новых территориях, несмотря на военное положение. В рамках первого законодательство менять не пришлось бы: четыре федеральных закона о принятии в состав России новых субъектов обладают равным юридическим статусом с законом о военном положении, а потому отмена голосования стала бы нарушением этих законов, говорил собеседник. Второй вариант предусматривает корректировку точных территориальных рамок действия военного положения в уже вышедшем указе президента о введении такого режима. Третий вариант состоит в изменении самого закона «О военном положении».

Военное положение в четырех регионах президент ввел, «учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила». Режим вступил в силу с 20 октября 2022 года.



ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года



