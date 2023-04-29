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В туалете британского паба нашли чертежи по атомной подлодке Anson

The Sun: чертежи британской атомной подлодки Anson нашли на полу туалета в пабе
Атомная&nbsp;подводная лодка Anson
Атомная подводная лодка Anson (Фото: Royal Navy)

Секретные чертежи атомной подводной лодки Anson британских ВМС обнаружили на полу туалетной кабинки в пабе в городе Барроу-ин-Фернесс, пишет таблоид The Sun.

Документы касались гидравлической системы, которая управляет торпедными люками, рулевым управлением и плавучестью. Информации в них присвоен гриф «конфиденциально», предполагалось, что они могут быть распространены лишь в случае действительной на то необходимости, а кража, утеря и публикация могут повлечь пагубные последствия. Материалы лежали вместе с ремешком Королевского флота, британские моряки сейчас носят его в качестве традиции.

В тот вечер в пабе было много людей из доков — военных и гражданских, рассказал собеседник The Sun, «любой мог их найти». «Повезло, что им не был какой-то российский шпион под глубоким прикрытием», — добавил источник.

Материал дополняется.

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ВМС Великобритании Великобритания атомная подлодка
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