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Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка

По данным СБУ, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, пытался получить чертежи танка Т-84БМ «Оплот». В отношении подозреваемого завели дело о госизмене
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Украинская контрразведка задержала «агента российской разведки», который пытался передать чертежи «секретного» танка, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным контрразведчиков, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, хотел заполучить техническую документацию по разработке и производству танка Т-84БМ «Оплот». Информацию об этой бронетехнике СБУ называет «закрытой».

Следствие установило, что для этих целей мужчина пытался связаться с сотрудником харьковского государственного предприятия ХКБМ им. Морозова, которое разрабатывало танк. Под контролем оперативников СБУ подозреваемый получил от работника образцы технических материалов и передал фотокопии представителю российской спецслужбы, сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали во время получения им «полного комплекта технической документации», в отношении подозреваемого завели уголовное дело о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

СБУ сообщила о раскрытии российской «агентурной сети» в Telegram
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Фото:ssu.gov.ua

В июле прошлого года власти Великобритании обвинили российскую разведку в попытке украсть данные по разработке вакцины от коронавируса. По данным Национального центра кибербезопасности (NCSC), хакеры атаковали организации, занимающиеся созданием вакцины. В ходе атак использовались различные инструменты и методы, включая фишинг и пользовательские вредоносные программы, известные как WellMess и WellMail, утверждали в NCSC.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что российские спецслужбы не имеют отношения к попыткам украсть данные о разработках вакцины.

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