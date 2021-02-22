Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка

По данным СБУ, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, пытался получить чертежи танка Т-84БМ «Оплот». В отношении подозреваемого завели дело о госизмене

Фото: ssu.gov.ua

Украинская контрразведка задержала «агента российской разведки», который пытался передать чертежи «секретного» танка, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным контрразведчиков, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, хотел заполучить техническую документацию по разработке и производству танка Т-84БМ «Оплот». Информацию об этой бронетехнике СБУ называет «закрытой».

Следствие установило, что для этих целей мужчина пытался связаться с сотрудником харьковского государственного предприятия ХКБМ им. Морозова, которое разрабатывало танк. Под контролем оперативников СБУ подозреваемый получил от работника образцы технических материалов и передал фотокопии представителю российской спецслужбы, сообщили в ведомстве.

Мужчину задержали во время получения им «полного комплекта технической документации», в отношении подозреваемого завели уголовное дело о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).