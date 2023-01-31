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The Sun узнала о ремонте болтов на подлодке Британии с помощью суперклея

The Sun: болты на атомной подлодке Британии отремонтировали суперклеем, идет расследование
На субмарине, которую ремонтировали семь лет, нашли болты, закрепленные на суперклей, что «вызвало ярость» у главы Минобороны Британии, выяснила The Sun. Болты удерживали изоляцию на трубах с охлаждающей ядерный реактор жидкостью
Атомная подлодка Vanguard
Атомная подлодка Vanguard (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Военно-морской флот Великобритании проведет расследование в отношении рабочих, ремонтировавших Vanguard — одну из четырех атомных подводных лодок страны, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Во время проверки на первой из четырех субмарин одноименного класса Vanguard («Авангард»), обнаружили отвалившуюся шляпку одного из болтов, удерживающих изоляцию на трубах с охлаждающей ядерный реактор жидкостью. При дальнейшей проверке выяснилось, что шляпки не менее семи болтов срезались из-за слишком большого усилия при их затяжке, и были приклеены обратно на суперклей. Ремонт подлодки проводили на военно-морской базе Девонпорт в Плимуте.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, по словам собеседников издания, «был в ярости» и потребовал встречи и «заверений» в отношении качества будущей работы от одного из крупнейших подрядчиков ведомства, компании Babcock, ответственной за ремонт Vanguard. Подрядчик информировал о «процедурном сбое» из-за проблем в организации рабочих процессов, но не сообщал ранее о таких деталях, как срезанные болты и суперклей, отмечает газета. Объяснить министру, как была допущена такая ошибка, руководство Babcock не смогло.

Обрезанные болты были обнаружены до того, как инженеры военно-морского флота должны были впервые запустить реактор подводной лодки на полную мощность. Следователи изучают записи, чтобы выяснить, когда это произошло и кто несет за это ответственность. Рабочие на таком ремонте всегда работают парами в соответствии с протоколами по ядерной безопасности, указывает The Sun.

Всего у Великобритании есть четыре атомные подводные лодки класса Vanguard — Vanguard, Victorious, Vigilant и Vengeance, все они вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident. Ремонт самой старой из них, субмарины Vanguard, спущенной на воду еще в 1992 году и давшей название целому классу подводных лодок, был начат в 2015 году и обошелся более чем в £300 млн (более $370 млн). Сроки ремонта субмарины были превышены на четыре года — лодку вернули на службу только через семь лет после начала ремонта, в июле 2022 года.

С 2028 года подводные лодки класса Vanguard заменят на подводные лодки класса Dreadnought («Дредноут»), указывает The Sun.

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