Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Армия США решила приостановить полеты военной авиации Политика, 02:51
Bild узнала об обысках в офисе «Баварии» из-за дела против Усманова Спорт, 02:13
ChatGPT возобновил работу в Италии Технологии и медиа, 01:55
В Госдепе США выразили разочарование из-за отказа посетить Гершковича Политика, 01:28
В Белгородской области покончил с собой мобилизованный Политика, 01:00
Сальдо оценил план ВСУ затопить линию обороны России на берегу Днепра Политика, 00:59
МАГАТЭ сообщило о планах России отремонтировать ЛЭП на ЗАЭС Политика, 00:48
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В Орловской области отменили парад на 9 мая Политика, 00:26
«В психологической яме». Сможет ли Непомнящий выиграть в титульном матче Спорт, 00:00
«Химерика». Почему санкции против Китая навредят экономике США Pro, 00:00
В Генштабе Польши заявили, что России хватит средств на военную операцию Политика, 28 апр, 23:56
ЕС создал механизм для санкций за подрыв суверенитета Молдавии Политика, 28 апр, 23:50
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 28 апр, 23:31
Турция выразила готовность войти в рабочую группу по экспорту аммиака Политика, 28 апр, 23:17
Политика ,  
0 

Армия США решила приостановить полеты военной авиации

Армия США на сутки приостановит полеты авиации после двух недавних крушений вертолетов
Решение приостановить полеты авиации было принято после двух недавних авиакатастроф. В марте в Кентукки погибли девять человек при крушении двух вертолетов. Через месяц разбились два вертолета на Аляске, погибли трое человек
Вертолет UH-60 Black Hawk
Вертолет UH-60 Black Hawk (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Вооруженные силы США приказали своим авиационным подразделениям приостановить полеты после двух недавних падений вертолетов, в результате которых погибли 12 военных, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление армии.

«Начальник штаба армии Джеймс Макконвилл сегодня отдал приказ об остановке авиации после двух смертельных аварий с вертолетами, унесших жизни 12 солдат», — говорится в сообщении.

Этот приказ касается всех военных пилотов, пока они не пройдут необходимую подготовку, кроме тех, кто участвует в «ответственных миссиях», уточняет ABC.

27 апреля на Аляске потерпели крушение два военных вертолета АН-64 Apache ВВС США. Вертолеты возвращались на базу Форт Уэйнрайт после тренировочного полета и потерпели крушение у населенного пункта Хили. На борту каждого вертолета находились по два пилота, в итоге три человека погибли, еще один пострадал.

Еще одна авиакатастрофа произошла 30 марта в штате Кентукки. В районе округа Тригг разбились два вертолета Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии при выполнении учебной миссии. На борту одного из них было пятеро военных, на борту другого - четверо, все девять человек погибли.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
США Армия США приостановка полетов военная авиация авиакатастрофа
Материалы по теме
Истребители НАТО заметили три российских самолета над Балтийским морем
Политика
В США у пассажирского самолета загорелся двигатель. Видео
Общество
Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter