Армия США решила приостановить полеты военной авиации

Решение приостановить полеты авиации было принято после двух недавних авиакатастроф. В марте в Кентукки погибли девять человек при крушении двух вертолетов. Через месяц разбились два вертолета на Аляске, погибли трое человек

Вертолет UH-60 Black Hawk (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Вооруженные силы США приказали своим авиационным подразделениям приостановить полеты после двух недавних падений вертолетов, в результате которых погибли 12 военных, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление армии.

«Начальник штаба армии Джеймс Макконвилл сегодня отдал приказ об остановке авиации после двух смертельных аварий с вертолетами, унесших жизни 12 солдат», — говорится в сообщении.

Этот приказ касается всех военных пилотов, пока они не пройдут необходимую подготовку, кроме тех, кто участвует в «ответственных миссиях», уточняет ABC.

27 апреля на Аляске потерпели крушение два военных вертолета АН-64 Apache ВВС США. Вертолеты возвращались на базу Форт Уэйнрайт после тренировочного полета и потерпели крушение у населенного пункта Хили. На борту каждого вертолета находились по два пилота, в итоге три человека погибли, еще один пострадал.

Еще одна авиакатастрофа произошла 30 марта в штате Кентукки. В районе округа Тригг разбились два вертолета Black Hawk из 101-й воздушно-десантной дивизии при выполнении учебной миссии. На борту одного из них было пятеро военных, на борту другого - четверо, все девять человек погибли.