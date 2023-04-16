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В Японии обнаружили пять тел членов экипажа разбившегося вертолета

В Японии обнаружили тела пяти членов экипажа упавшего военного вертолета UH-60JA
Поисково-спасательная операция на месте крушения военного вертолёта, Окинава, Япония
Поисково-спасательная операция на месте крушения военного вертолёта, Окинава, Япония (Фото: Kyodo / Reuters)

В Японии нашли тела пяти членов экипажа военного вертолета UH-60JA, который пропал без вести с десятью военнослужащими на борту у Окинавы. Об этом сообщают Kyodo и NHK со ссылкой на Сухопутные силы самообороны страны.

Тела были обнаружены водолазами на глубине около 106 м возле острова Мияко в префектуре Окинава. Спасатели также обнаружили часть поврежденного вертолета.

6 апреля вертолет отправился на патрулирование территории с Мияко. Он исчез с радаров примерно в 3 км от острова Ирабу, который соединен с Мияко мостом, после чего власти объявили о пропаже борта. 13 апреля примерно в 4 км к северо-северо-востоку от места, где пропал вертолет, были обнаружены части борта.

Kyodo сообщает, что крушение считается авиакатастрофой, хотя точная причина пропажи вертолета и его вероятного падения остается неизвестной. Ни один из двух центров управления воздушным движением в районе падения не получал сигнал бедствия от аварийного маячка вертолета, который автоматически активируется при ударе.

UH-60JA — специальная модификация американского вертолета Black Hawk для спасательных операций.

В феврале американский военный вертолет Black Hawk потерпел крушение в штате Алабама, выживших не было. После крушения борт загорелся, причины произошедшего неизвестны. По данным ABC News, погибли два человека.

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Япония Вертолет погибшие авиакатастрофа
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