В проект Конституции Узбекистана добавили «обнуление» сроков президента

Нынешний президент Узбекистана сможет занимать пост до 2040 года, если будет одобрен проект Конституции, впервые он стал главой государства семь лет назад. Он уверял, что принятие поправок «востребовано самой жизнью»

Шавкат Мирзиёев (Фото: Алексей Даничев / ТАСС)

Проект Конституции Узбекистана в случае его принятия позволит президенту Шавкату Мирзиёеву переизбираться на третий и четвертые сроки, документ опубликован для общественного обсуждения на специальном сайте «Это моя Конституция» (.pdf).

Сейчас президент Узбекистана вправе занимать должность в течение пяти лет не более двух сроков подряд. Проект документа предполагает сохранение ограничения в два срока, но также предусматривает продление срока полномочий с пяти до семи лет.

В проекте отдельно указывается, что занимающие госдолжности лица вправе претендовать на них «наравне с другими гражданами республики» и «вне зависимости от числа сроков подряд, в течение которых указанные лица занимали и (или) занимают эти должности на момент вступления в силу настоящего конституционного закона».

Парламент Узбекистана назначил референдум по внесению изменений в Конституцию республики на 30 апреля 2023 года. Как уточняет Podrobno.uz, количество статей Основного закона страны увеличится с 128 до 155, Конституция обновится на 65%. Мирзиёев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года, его второй срок истечет в 2026 году. В случае принятия поправок он будет вправе оставаться главой государства до 2040 года — в том году ему исполнится 83 года.

Руководство парламента Узбекистана допускало, что нынешний глава государства сможет переизбраться на третий срок. «Давайте скажем это открыто, если новая Конституция будет принята, то она, конечно, создаст возможность всем гражданам, в том числе нынешнему президенту, участвовать в выборах по новой Конституции», — говорил прошлым летом вице-спикер верхней палаты узбекского парламента Садык Сафаев.

Провести конституционную реформу предложил сам президент Узбекистана, он озвучил инициативу на инаугурационной речи в ноябре 2021 года. По его мнению, внесение поправок «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований».

В предыдущий раз поправки в Конституцию Узбекистана вносились в 2011 году, тогда срок полномочий президента, наоборот, сократили — с семи до пяти лет. Тогда парламентарии заключили, что такое изменение «отражает объективную реальность, логику и последовательность осуществляемых в стране реформ».