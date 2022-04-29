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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области анонсировали появление банка из Южной Осетии

На первом после назначения брифинге Владимир Сальдо сообщил, что в регионе начнет работать Международный расчетный банк из Южной Осетии. Филиалы этого банка работают в Донецкой и Луганской народных республиках
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Wikipedia)

Новоназначенный глава администрации находящейся под контролем российских военных Херсонской области Владимир Сальдо заявил о скором начале работы в регионе Международного расчетного банка, который ранее открыл филиалы в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом Сальдо заявил на первом после назначения брифинге, его высказывания приводит «РИА Новости».

«Создан будет в ближайшее время банк <...> который будет заниматься организацией кассово-денежных расчетов, как наличных, так и безналичных. Это будет МРБ банк, Международный расчетный банк», — сказал Сальдо.

По его словам, у банка имеется разрешение на работу и уже есть опыт работы на территории ДНР и ЛНР. В банке будут работать местные жители, всего планируется открыть в области около 200 отделений.

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Сальдо также заявил, что ему ничего не известно о планах проведения референдума о независимости региона; по его словам, Херсонская область Украины «остается территорией Херсонской области, находящейся под контролем военных». Также, отметил он, на территории области для общения и получения образования планируется использовать два языка: русский и украинский.

В ДНР Международный расчетный банк получил лицензию на работу в октябре 2018 года. Он имеет право на открытие и ведение в регионе текущих счетов клиентов и выпуск платежных документов, карт, их обслуживание.

Представительство банка в ЛНР работает с 2015 года.

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На сайте головного офиса банка говорится, что коммерческий банк «Международный расчетный банк» является «универсальной кредитной организацией, работающей на рынке финансовых услуг Республики Южная Осетия с 2015 года».

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Ранее, 28 апреля, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион с 1 мая переходит в рублевую зону. По его словам, переходный период займет до четырех месяцев, в это время в регионе будут ходить рубль и гривна.

Херсонская область Украины граничит с Крымом. О взятии Херсона под полный контроль российское Минобороны сообщило 2 марта. 15 марта Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Спустя десять дней постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, подконтрольных российским военным, начали формироваться новые военно-гражданские администрации.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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Украина Херсонская область глава финансы
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