В Херсонской области пообещали не допустить новой водной блокады Крыма
Вода по Северо-Крымскому каналу будет «гарантированно» поставляться в Крым. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, находящейся под контролем российских военных, Кирилл Стремоусов.
«Херсонская область готова и будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. <...> Мы не допустим повторения водной блокады Крыма», — сказал Стремоусов.
По его словам, в области задерживают причастных к водной блокаде Крыма, которая произошла после присоединения полуострова к России.
Северо-Крымский канал начинается рядом с городом Каховка в Херсонской области Украины, вода в него идет из Каховского водохранилища на Днепре.
После того как украинские власти в 2014 году полностью перекрыли водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, Крым регулярно испытывал проблемы с водой и наполняемостью водохранилищ, поскольку канал обеспечивал 85% потребностей полуострова в пресной воде.
В день начала спецоперации России на территории Украины, 24 февраля, глава Крыма Сергей Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра. В тот же день российские военные установили контроль над инфраструктурой канала на территории Херсонской области, а через два дня взорвали блокирующую поток дамбу, что позволило восстановить подачу воды в Крым.
В начале марта председатель крымского Госкомводхоза Игорь Вайль сообщил, что вода из Днепра начала поступать в канал.
19 апреля Аксенов рассказал, что власти Крыма до конца года будут бесплатно предоставлять воду для полива из Северо-Крымского канала аграриям региона. По его словам, это поможет развитию сельского хозяйства и позволит стабилизировать цены на продовольственные товары.