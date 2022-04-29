Россия с 16 мая снимет ограничения на выезд россиян в ДНР и ЛНР

Также ограничения будут сняты на въезд россиян через госграницу в Армению и Киргизию, а с Эквадором будет восстановлено авиасообщение

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Россия с 16 мая снимет ограничения на выезд россиян через госграницу в ДНР и ЛНР, Армению и Киргизию, а также возобновит авиасообщение с Эквадором. Об этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение снять с 16 мая 2022 года ряд ограничений на пересечение государственной границы <…> на выезд граждан России на территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Кроме этого, ограничение также снимается на въезд граждан Армении, в том числе путем пересечения российско-грузинского участка госграницы России, и граждан Киргизии, а также на «выезд граждан Российской Федерации в Республику Армения и Киргизскую Республику».

До этого Россия сняла ограничения на перемещение граждан через российско-белорусскую границу, а также отменила ограничения на въезд через сухопутную границу с Казахстаном, Монголией и Китаем.

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением коронавируса поручил закрыть российские границы. Ограничения не коснулись дипломатов, водителей грузовиков, членов экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад, тех, кто выезжает из России в связи со смертью близкого родственника, а также жителей Калининградской области, ДНР и ЛНР.

В конце марта Роспотребнадзор сообщил о смягчении правил въезда по суше для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. С 1 апреля жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе.

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Позже Мишустин заявил о возобновлении Россией авиасообщения с 52 «дружественными странами» без ограничений.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин объявил, что ее целью является защита населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей, а также «денацификация» и «демилитаризация» Украины.

Незадолго до этого в республиках была объявлена всеобщая мобилизация из-за обострения ситуации на границах. Тогда же Путин сообщил о признании ЛНР и ДНР, а парламенты республик ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве c Россией.



