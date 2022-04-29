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Военная операция на Украине ,  
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Жителям двух областей Украины запретили подходить к границам

Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Сумской и Черниговской областях Украины ввели ограничения на нахождение и перемещение в приграничной зоне, заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает УНИАН.

«Гражданам запрещено пребывать возле границы на территории местности около 1 км, кроме населенных пунктов. На территории местности приграничных контролируемых районов до 20 км будет запрещено перемещение в ночное время, нахождение в лесополосе или с целью отдыха, осуществление каких-либо работ, кроме ряда предприятий по предварительному согласованию с пограничниками», — сказал Демченко.

В Сумской области, которая граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями, новые правила уже действуют, в Черниговской, которая граничит с Брянской областью, они «документируются», уточнил спикер.

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После начала спецоперации на Украине 24 февраля в обеих областях находились российские войска. Минобороны сообщало, что российские войска блокировали и Чернигов, и Сумы. Однако во время мирных переговоров в Стамбуле глава делегации Москвы Владимир Мединский заявил, что Россия сделает «два шага по деэскалации конфликта», одним из которых стало сокращение военной активности в районе Чернигова и Киева. 30 марта военное ведомство указало, что задачи по этим направлениям были выполнены. Войска покинули Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

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Теги
Украина Сумская область Черниговская область российская граница
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