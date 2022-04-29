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Военная операция на Украине ,  
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В музее Донецка сообщили о получении картин Куинджи из Мариуполя

Директор мариупольского краеведческого музея ранее сообщала об уничтожении 95% музейного фонда
Художественный музей в Мариуполе
Художественный музей в Мариуполе (Фото: mariupolrada / telegram)

Несколько картин Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского временно вывезли из Мариупольского художественного музея (филиал Мариупольского краеведческого музея) и передали в Донецкий республиканский краеведческий музей. Об этом сообщила ТАСС директор донецкого музея Марина Максимчук.

«Там есть несколько картин Куинджи и Айвазовского. «Осень. Крым» Куинджи, «Красный закат» Куинджи, стоимость которой может достигать $1,5 млн, его же «Эльбрус, или горы Кавказа». Еще одна картина Айвазовского, название которой не указано», — рассказала она.

РБК направил запрос в Донецкий республиканский краеведческий музей.

Накануне об эвакуации полотен рассказала старший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы донецкого музея Екатерина Дмитриченкова. Она сообщила Донецкому агентству новостей (ДАН), что из мариупольского музея и его филиалов в Донецк привезли около 2 тыс. экспонатов, в том числе оригиналы полотен Куинджи и Айвазовского. Дмитриченкова отметила, что задача музея — обеспечить сохранность экспонатов, их вернут галереям по запросу.

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Завод &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе

Директор Мариупольского краеведческого музея Наталья Капустникова 26 апреля рассказала, что в результате боевых действий было уничтожено 95% музейного фонда. Как передавало ДАН, Капустникова со ссылкой на местных жителей утверждала, что здание краеведческого музея подожгли боевики националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России) еще до начала активных боевых действий.

Мариупольский художественный музей имени А.И. Куинджи расположен на улице Георгиевской в Мариуполе. Помимо работ художника там находились картины его современников, включая Ивана Айвазовского, и экспозиции, рассказывающие о жизни и творчестве Куинджи. На той же улице расположен и краеведческий музей.

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ООН сообщила о проработке с Россией и Украиной эвакуации из Мариуполя
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Фото:Чингис Кондаров / Reuters

В начале апреля назначенный властями ДНР мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до 20% жилого фонда города не подлежит восстановлению, а те или иные разрушения получили 70% домов. Признанный Киевом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе повреждено 90% инфраструктуры, из них 40% не подлежат восстановлению.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
При участии
Любовь Порываева
картины Мариуполь Украина Донецк музей Иван Айвазовский художники живопись
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