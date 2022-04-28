ООН сообщила о проработке с Россией и Украиной эвакуации из Мариуполя

Сотрудники ООН работают над вопросом эвакуации с «Азовстали» с Минобороны России и украинскими властями, сообщил Гутерриш. Ранее он предложил создать совместную с Киевом и Москвой контактную группу по гумкоридорам

Фото: Чингис Кондаров / Reuters

ООН работает с Россией и Украиной над организацией эвакуации мирных жителей из Мариуполя, сообщил в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Президент [России Владимир] Путин согласился со мной в принципе, что мы при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста [начнем] эвакуацию мирных жителей на территорию, контролируемую украинскими властями. В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Минобороны России и наши сотрудники», — сказал он.

По словам Гутерриша, сотрудники ООН также находятся в контакте с украинскими властями, «чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что этого [эвакуации] не происходит».

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что российские военные контролируют Мариуполь, но более 2 тыс. украинских военных еще остаются на территории завода «Азовсталь». Путин от штурма предприятия отказался, приказав его блокировать.

Украинские власти заявляли, что на территории завода укрылись и мирные жители. В Минобороны России эти данные называли «информационным вбросом», но после встречи Путина и Шойгу объявили, что откроют гуманитарные коридоры с «Азовстали», если там «реально находятся» гражданские.

Однако вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что между Киевом и Москвой нет договоренностей о гумкоридорах, и попросила Гутерриша стать гарантом эвакуации с «Азовстали» и направить в гуманитарную колонну представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. Этот вопрос Гутерриш поднял на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и Путиным в Москве 26 апреля, предложив создать контактную группу по гумкоридорам. Для координации эвакуации мирных жителей из Мариуполя в ООН сформировали специальную команду.

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В свою очередь, Путин, комментируя слова Гутерриша о необходимости организовать эвакуацию из Мариуполя, заявил, что генсекретаря «ввели в заблуждение» и гуманитарные коридоры, о которых было объявлено, действуют.