ООН сообщила о проработке с Россией и Украиной эвакуации из Мариуполя
ООН работает с Россией и Украиной над организацией эвакуации мирных жителей из Мариуполя, сообщил в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Президент [России Владимир] Путин согласился со мной в принципе, что мы при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста [начнем] эвакуацию мирных жителей на территорию, контролируемую украинскими властями. В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Минобороны России и наши сотрудники», — сказал он.
По словам Гутерриша, сотрудники ООН также находятся в контакте с украинскими властями, «чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что этого [эвакуации] не происходит».
21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что российские военные контролируют Мариуполь, но более 2 тыс. украинских военных еще остаются на территории завода «Азовсталь». Путин от штурма предприятия отказался, приказав его блокировать.
Украинские власти заявляли, что на территории завода укрылись и мирные жители. В Минобороны России эти данные называли «информационным вбросом», но после встречи Путина и Шойгу объявили, что откроют гуманитарные коридоры с «Азовстали», если там «реально находятся» гражданские.
Однако вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что между Киевом и Москвой нет договоренностей о гумкоридорах, и попросила Гутерриша стать гарантом эвакуации с «Азовстали» и направить в гуманитарную колонну представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. Этот вопрос Гутерриш поднял на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и Путиным в Москве 26 апреля, предложив создать контактную группу по гумкоридорам. Для координации эвакуации мирных жителей из Мариуполя в ООН сформировали специальную команду.
В свою очередь, Путин, комментируя слова Гутерриша о необходимости организовать эвакуацию из Мариуполя, заявил, что генсекретаря «ввели в заблуждение» и гуманитарные коридоры, о которых было объявлено, действуют.