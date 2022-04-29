Мэр Сочи заявил об отказе от «голубых флагов» из-за политической ситуации

В Сочи решили отказаться от получения «голубых флагов» (награда чистым и безопасным пляжам) из-за политической ситуации и переходит на более жесткие стандарты Ростуризма. Ранее Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН

Фото: Rebecca Blackwell / AP

В этом году Сочи отказывается от получения «голубых флагов» и переходит на стандарты Ростуризма из-за политической ситуации, заявил мэр города Алексей Копайгородский на совещании о подготовке к летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По словам Копайгородского, стандарты Ростуризма жестче международных, а сочинские пляжи полностью готовы им соответствовать.

«Голубой флаг» — международная награда, которую ежегодно вручают пляжам, которые отвечают высоким стандартам качества и пригодны для безопасного купания. Это программа Фонда экологического образования (FEE), являющегося некоммерческой неправительственной организацией. Сейчас «голубой флаг» есть только у одного российского пляжа — в поселке Янтарный в Калининградской области.

В начале апреля в Ростуризме сообщили, что планируют уделить внимание «чистоте городских курортных пространств, обустроенности пляжей и туристических маршрутов».

27 апреля Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). В организации уточнили, что для этого необходимо пройти бюрократические процедуры, которые займут примерно год, но приостановка членства возможна сразу. О приостановке членства России попросили Гватемала, Колумбия, Литва, Польша, Словения и Украина.

По словам посла России в Мадриде Юрия Корчагина, решение о приостановке членства «продавливалось» с помощью «массированной антироссийской пропаганды путем шантажа и оказания давления на государство». В связи с этим Москва не признает итоги заседания исполнительного совета UHWTO и легитимность внеочередной сессии, на которой решали приостановить членство России.

Читайте на РБК Pro Pro Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие Статьи Pro Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов Статьи Pro О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать О чем пишут российские блогеры и как бизнесу это использовать Инструкции Pro Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции Прогнозы Pro Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом Статьи Pro Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов Статьи Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции Pro Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова Статьи

UNWTO отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Она объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в туристской организации ООН может стать пагубным прецедентом.

После начала военной операции на Украине Россия начала выход из Совета Европы, а затем досрочно прекратила свои полномочия члена Совета по правам человека ООН.