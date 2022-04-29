Мэр Сочи заявил об отказе от «голубых флагов» из-за политической ситуации
В этом году Сочи отказывается от получения «голубых флагов» и переходит на стандарты Ростуризма из-за политической ситуации, заявил мэр города Алексей Копайгородский на совещании о подготовке к летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
По словам Копайгородского, стандарты Ростуризма жестче международных, а сочинские пляжи полностью готовы им соответствовать.
«Голубой флаг» — международная награда, которую ежегодно вручают пляжам, которые отвечают высоким стандартам качества и пригодны для безопасного купания. Это программа Фонда экологического образования (FEE), являющегося некоммерческой неправительственной организацией.
Сейчас «голубой флаг» есть только у одного российского пляжа — в поселке Янтарный в Калининградской области.
В начале апреля в Ростуризме сообщили, что планируют уделить внимание «чистоте городских курортных пространств, обустроенности пляжей и туристических маршрутов».
27 апреля Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). В организации уточнили, что для этого необходимо пройти бюрократические процедуры, которые займут примерно год, но приостановка членства возможна сразу. О приостановке членства России попросили Гватемала, Колумбия, Литва, Польша, Словения и Украина.
По словам посла России в Мадриде Юрия Корчагина, решение о приостановке членства «продавливалось» с помощью «массированной антироссийской пропаганды путем шантажа и оказания давления на государство». В связи с этим Москва не признает итоги заседания исполнительного совета UHWTO и легитимность внеочередной сессии, на которой решали приостановить членство России.
UNWTO отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Она объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в туристской организации ООН может стать пагубным прецедентом.
После начала военной операции на Украине Россия начала выход из Совета Европы, а затем досрочно прекратила свои полномочия члена Совета по правам человека ООН.