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Мэр Сочи заявил об отказе от «голубых флагов» из-за политической ситуации

В Сочи решили отказаться от получения «голубых флагов» (награда чистым и безопасным пляжам) из-за политической ситуации и переходит на более жесткие стандарты Ростуризма. Ранее Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН
Фото: Rebecca Blackwell / AP
Фото: Rebecca Blackwell / AP

В этом году Сочи отказывается от получения «голубых флагов» и переходит на стандарты Ростуризма из-за политической ситуации, заявил мэр города Алексей Копайгородский на совещании о подготовке к летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

По словам Копайгородского, стандарты Ростуризма жестче международных, а сочинские пляжи полностью готовы им соответствовать.

«Голубой флаг» — международная награда, которую ежегодно вручают пляжам, которые отвечают высоким стандартам качества и пригодны для безопасного купания. Это программа Фонда экологического образования (FEE), являющегося некоммерческой неправительственной организацией.

Сейчас «голубой флаг» есть только у одного российского пляжа — в поселке Янтарный в Калининградской области.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В начале апреля в Ростуризме сообщили, что планируют уделить внимание «чистоте городских курортных пространств, обустроенности пляжей и туристических маршрутов». 

27 апреля Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). В организации уточнили, что для этого необходимо пройти бюрократические процедуры, которые займут примерно год, но приостановка членства возможна сразу. О приостановке членства России попросили Гватемала, Колумбия, Литва, Польша, Словения и Украина.

По словам посла России в Мадриде Юрия Корчагина, решение о приостановке членства «продавливалось» с помощью «массированной антироссийской пропаганды путем шантажа и оказания давления на государство». В связи с этим Москва не признает итоги заседания исполнительного совета UHWTO и легитимность внеочередной сессии, на которой решали приостановить членство России. 

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UNWTO отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Она объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России в туристской организации ООН может стать пагубным прецедентом.

После начала военной операции на Украине Россия начала выход из Совета Европы, а затем досрочно прекратила свои полномочия члена Совета по правам человека ООН.


 

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Теги
Полина Мартынова
Сочи пляжи туризм Ростуризм
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