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Война санкций ,  
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Песков обвинил США в экспроприации российской собственности

Инициатива США изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины нарушает все правовые нормы и понятия, заявил Песков. Ранее такой законопроект одобрила палата представителей
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Одобрение конгрессменами США законопроекта, который позволяет использовать российские активы для помощи Украине, вызывает глубочайшее непонимание и неприятие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет об «очень опасном прецеденте», о «вопиющем искажением любых правовых норм, нарушении всех вообще правовых понятий».

«Это не что иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию, — считает Песков (цитата по ТАСС).

В США разрешили направлять на поддержку Украины российские активы
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Речь идет о законопроекте, который на днях приняла палата представителей США. Он позволяет направлять российские активы, арестованные в рамках санкций, на поддержку Украины.

Авторы документа предложили конфисковывать активы стоимостью более $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Средства от продажи активов предлагается передать «на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь, на содействие украинцам в переселении в другие страны». Также средства хотят направить на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».

Представитель МИДа Мария Захарова, комментируя инициативу изымать активы российских бизнесменов в США, отметила, что подобные действия могут быть расценены как посягательство на суверенную собственность и «банальное неприкрытое воровство». В Совете Федерации, в свою очередь, предупредили о возможных ответных законодательных мерах по отношению к лицам, аффилированным с «вашингтонским обкомом».

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