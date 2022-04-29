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Военная операция на Украине ,  
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Антонов посоветовал США ознакомиться с данными Минобороны по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не видит предпринимаемых Москвой шагов по оказанию гуманитарной помощи Украине. Посол России в ответ предложил ознакомиться с обновляемыми данными Минобороны
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об отсутствии предпринимаемых Россией шагов по оказанию гуманитарной помощи Украине, рекомендовал Вашингтону ознакомиться с обновляемыми данными российского Минобороны о гуманитарной ситуации в этой стране. Его слова приводит посольство в Telegram.

По его словам, с начала российской военной операции на Украине были эвакуированы в Россию более 1 млн человек. «Доставлено около 16 тыс. т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — сказал Антонов.

На взятых под контроль территориях «начата посевная кампания, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства», добавил дипломат.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

28 апреля Псаки, отвечая на вопрос о переговорах генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила, что Вашингтон не видит свидетельства попыток России оказать гуманитарную помощь, включая пропуск гуманитарных конвоев и образование коридоров для эвакуации людей.

Путин и Гутерриш, в частности, говорили об эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Генсек предложил привлечь к этому процессу Международный комитет Красного Креста (МККК), Путин согласился. После этого в Управлении ООН по гуманитарным вопросам создали команду, которая займется эвакуацией с «Азовстали».

Российская сторона неоднократно заявляла, что украинские военные прикрываются мирными гражданами как живым щитом, обустраивая в их домах огневые точки. Министр обороны Сергей Шойгу, докладывая главе государства о взятии Мариуполя, говорил, что по поручению Путина «ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан», а военным предлагалось сдаться, им гарантировали сохранение жизни.

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Теги
Елена Чернышова
Джен Псаки Анатолий Антонов гуманитарная ситуация Военная операция на Украине
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